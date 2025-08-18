Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Episcopul Caransebeșului la Mănăstirea Teiuș

Episcopul Caransebeșului la Mănăstirea Teiuș

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 18 August 2025

La praznicul Adormirii Maicii Domnului, pelerini veniți în număr mare să se roage Preasfintei Fecioare la Mănăstirea Teiuș din Caransebeș, județul Caraș‑Severin, au participat vineri la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, alături de un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de vară al așezământului.

Toți credincioșii au avut posibilitatea să se închine și la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului ce se cinstește în biserica mănăstirii și care datează din anul 1767. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Adormirea Maicii Domnului este un praznic de bucurie, pentru că Maica Domnului s‑a mutat la cer și se roagă acolo, înaintea Fiului ei și Dumnezeului nostru, pentru mântuirea neamului omenesc. Este o zi de bucurie, pentru că Maica Domnului mijlocește înaintea tronului Preasfintei Treimi pentru întreg neamul omenesc și mai ales pentru noi, creștinii care suntem botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”, a precizat Preasfințitul Părinte Lucian.

La final, ierarhul a binecuvântat și prinoasele ce au fost pregătite de obștea mănăstirii și credincioși pentru ziua hramului, în cinstea Maicii Domnului.

Situată lângă municipiul Caransebeş, mănăstirea de la Teiuş a devenit pentru toţi caransebeşenii loc de bucurie duhovnicească.

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Teiuș  -   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului
