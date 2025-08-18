Episcopul Caransebeșului la Mănăstirea Teiuș

La praznicul Adormirii Maicii Domnului, pelerini veniți în număr mare să se roage Preasfintei Fecioare la Mănăstirea Teiuș din Caransebeș, județul Caraș‑Severin, au participat vineri la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, alături de un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de vară al așezământului.

Toți credincioșii au avut posibilitatea să se închine și la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului ce se cinstește în biserica mănăstirii și care datează din anul 1767. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Adormirea Maicii Domnului este un praznic de bucurie, pentru că Maica Domnului s‑a mutat la cer și se roagă acolo, înaintea Fiului ei și Dumnezeului nostru, pentru mântuirea neamului omenesc. Este o zi de bucurie, pentru că Maica Domnului mijlocește înaintea tronului Preasfintei Treimi pentru întreg neamul omenesc și mai ales pentru noi, creștinii care suntem botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”, a precizat Preasfințitul Părinte Lucian.

La final, ierarhul a binecuvântat și prinoasele ce au fost pregătite de obștea mănăstirii și credincioși pentru ziua hramului, în cinstea Maicii Domnului.

Situată lângă municipiul Caransebeş, mănăstirea de la Teiuş a devenit pentru toţi caransebeşenii loc de bucurie duhovnicească.