Evenimente bisericești în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În perioada 21-22 noiembrie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s-a aflat în mijlocul credin­cioșilor din mai multe parohii din cadrul eparhiei, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, a binecuvântat lucrările realizate la un nou locaș de cult și a rostit cuvinte de învățătură.



În Duminica a 26-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a tâlcuit pasajul evanghelic rânduit (Luca 12, 16-21), în care este relatată Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. „Această pildă este o lecție de viețuire pentru toți oamenii, căci, chiar dacă nu avem hambare, avem egoism, invidie și răutate. Avându-le pe acestea, nu reușim să Îl avem aproape nici pe Dumnezeu, nici pe semenul nostru. Săracul care Îl are pe Dumnezeu cu el este bogat, iar bogatul care Îl are pe Dumnezeu lângă el este filantrop și om bun. La cel care crede că totul în această viață este hambarul, Dumnezeu intervine și îi spune că nu se află pe drumul cel bun, iar sufletul său va fi luat. Bunurile materiale sunt făcute pentru a ne face mai buni și a-i ajuta pe oameni să fie mai buni. Dacă am fi dependenți de Dumnezeu am fi mult mai bogați sufletește și mult mai liniștiți trupește”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Marian Bulgaru, pe seama Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Bălăbănești, Protopopiatul Târgu Bujor, județul Galați, ne-a transmis pr. Rareș Bucur, consilier eparhial.

Zi de hram la Biserica Vovidenia, Galați

Biserica Vovidenia din centrul municipiului Galați și-a sărbătorit sâmbătă, 21 noiembrie 2020, hramul. În mijlocul credincioșilor s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre înțelesurile duhovnicești ale praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, subliniind exemplul de viețuire al Născătoarei de Dumnezeu, persoana de referință prin ale cărei virtuți ni se arată sensurile unei vieți religioase.

Această parohie are o îndelungată colaborare cu Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române, filiala Galați, și cu reprezentanți ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Galați, în vederea implementării de proiecte social-filantropice și educative, adresate în special tinerilor și persoanelor vârstnice, ne-a transmis pr. Rareș Bucur, consilier eparhial.

Cu prilejul hramului și în contextul actual din țară, Biserica Vovidenia a oferit o masă caldă pacien­ților și cadrelor medicale de la Spitalul General „Căi Ferate” din Ga­lați, care în această perioadă este spital-suport pentru pacienții testați pozitiv cu noul coronavirus, precum și persoanelor vârstnice din ca­drul Căminului „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Galați. Aceeași acțiune se va desfășura și luni, 30 noiembrie 2020, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

Totodată, 10 familii nevoiașe din parohie au primit alimente neperisabile, produse igienico-sanitare și articole vestimentare, iar 5 elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei” din Galați au primit cartele telefonice cu internet inclus pentru a facilita accesul la cursurile desfășurate on-line în această perioadă.

Săptămâna asta, parohia va oferi un videoproiector Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați.

Un nou locaș de cult în loca­litatea Matca, județul Galați

În după-amiaza zilei de sâmbătă, Înaltpreasfințitul Părinte Arhi­episcop Casian a binecuvântat cu agheasmă lucrările realizate la noua biserică din localitatea Matca, județul Galați, ocrotită de Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur și Sfântul Mare Mucenic Mina, ne-a transmis pr. Rareș Bucur, consilier eparhial.

După cuvântul de învățătură rostit, ierarhul l-a prezentat credin­cio­șilor pe părintele Mircea Pilaf, transferat aici de la Parohia Fântâni, Protopopiatul Nico­rești, județul Galați.

Parohia Matca 7 din Protopopiatul Tecuci, județul Galați, a fost înființată în luna noiembrie 2015. În data de 21 octombrie 2018, a fost sfințită piatra de temelie pentru noua biserică, iar lucrările de construc­ție la noul locaș de cult au început în luna septembrie 2019.