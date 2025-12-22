Evenimente comemorative în Capitală și Ilfov pentru eroii Revoluției Române

La 36 de ani de la evenimentele care au dus la prăbușirea regimului totalitar comunist, slujitori ai Bisericii, oficialități militare și civile, reprezentanți ai asociațiilor de revoluționari și diverși cetățeni s‑au reunit, în mai multe locuri martirice ale Capitalei, pentru a cinsti memoria celor care și‑au jertfit viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român în acele zile. O serie de slujbe religioase și ceremonii militare a fost săvârșită în București și în județul Ilfov în perioada 20‑22 decembrie 2025.

Duminică, 21 decembrie, Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România, evenimentele dedicate comemorării eroilor Revoluției au început printr‑o slujbă de pomenire la Cimitirul Eroilor Revoluției din București, săvârșită de către un sobor sub protia părintelui Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Pomenirile celor care trec pragul acestei vieți sunt parte integrantă din cultul Bisericii Ortodoxe și cu atât mai mult când ne gândim la cei care și‑au jertfit viața pentru mai binele semenilor lor, la cei care în acel decembrie sângeros au strigat: «Vom muri și vom fi liberi!»”, a spus părintele Michael Tița.

Tot în aceeași zi, o slujbă de pomenire a fost săvârșită și în Piața Universității din Capitală de către un sobor de clerici, sub protia părintelui Florin Nectarie Busuioc, protopop al Protoieriei Sector 3 Capitală, care a pus în lumină responsabilitatea pe care o avem față de cei care s‑au jertfit în acele zile: „Reponsabilitatea noastră este mare, atât în a‑i pomeni pe ei, cât și în a aprecia această libertate, a face din țara aceasta o țară frumoasă, din orașul acesta în care ei au murit, dar și din celelalte orașe unde și‑au dat viața, simboluri ale darului adus în cinstea lor. Călcăm pe pământul pe care și‑au vărsat sângele. Să călcăm atent, să călcăm cu prețuire și să fim oameni recunoscători și iubitori de neam, de patrie și de libertate”.

Tot duminică, o slujbă de pomenire a fost săvârșită la Monumentul Eroilor Martiri de la Sala Dalles - 21 Decembrie 1989, de un sobor condus de părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal. În aceeași zi, slujbe de pomenire au mai fost oficiate la Troița de la Spitalul Colțea, și la Troița‑monument din incinta Bisericii „Sfântul Gheorghe”‑Nou.

În 22 decembrie, cunoscută și ca Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, un sobor de preoți, sub protia părintelui Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților din cimitirele de stat din Capitală, a săvârșit o slujbă de pomenire la Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revoluției din Piața Revoluției.

Părintele Gheorghe Dilirici a evidențiat emoția dată de participarea la un astfel de eveniment: „Astăzi, mai mult ca oricând, ne‑am simțit mai emoționați când am săvârșit această slujbă de pomenire pentru ei. Le suntem recunoscători și datori totodată, pentru că datorită jertfei lor, noi, cei de astăzi, avem această libertate de a ne manifesta credința, de a avea libertatea de opinie și de aceea ne rugăm pentru iertarea lor, ca să fie acolo unde sunt toți mucenicii care au fost pe acest pământ”.

La toate aceste evenimente, după săvârșirea slujbelor de pomenire, au fost depuse coroane de flori atât din partea instituțiilor statului, oficialităților militare și civile, cât și din partea asociațiilor și organizațiilor de revoluționari.

Tot astăzi, la Societatea Română de Radiodifuziune din București a fost organizată o slujba de pomenire în memoria eroilor revoluționari. Slujba Parastasului a fost săvârșită de către un sobor de preoți, sub protia părintelui Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, din care a făcut parte și părintele Victor Lucian Georgescu, protoiereu al Protopopiatului Sector 1 Capitală. Imediat după încheierea slujbei, boxele amplasate în proximitatea clădirii au redifuzat înregistrările vocilor tinerilor revoluționari care anunțau căderea regimului comunist. La final, au fost depuse numeroase coroane de flori din partea Președintelui României, a Guvernului României, a Ministerului Apărării Naționale, a Protoieriei Sector 1 Capitală, precum și a altor instituții ale statului român.

„Printre certitudinile pe care le avem se numără și aceste jertfe pe care mulți dintre semenii noștri le‑au dat pentru ca această țară să își schimbe parcursul pe care îl avea în acel moment din decembrie 1989. Una dintre aceste certitudini este că 1.166 de semeni români și‑au dat viața pentru libertatea și demnitatea acestui popor”, a spus părintele vicar eparhial Michael Tița.

La final, părintele protoiereu Victor Lucian Georgescu a vorbit despre importanța evenimentului oficiat în Capitală: „În această dimineață am oficiat slujba de pomenire a eroilor români ai Revoluției din anul 1989, aici, la Societatea de Radiodifuziune din sectorul 1 al Capitalei. Aici ne‑am amintit, printre altele, de glasul celor care au adus vestea libertății de sub conducerea regimului comunist și, totodată, ne‑am rugat pentru sufletele celor care s‑au jertfit în acele zile”.

Slujbe de pomenire au mai fost săvârșite ieri la Televiziunea Română: la Troița din fața instituției și la Troița Parașutiștilor din curtea televiziunii.

Pomenirile eroilor Revoluției au început sâmbătă, 20 decembrie, la Monumentul Eroilor Martiri Timișoreni din localitatea Popești‑Leordeni, județul Ilfov.

O slujbă de pomenire a avut loc sâmbătă şi la Monumentul Pro Memoria 89 Credință, Curaj, Eroism „Semnul Eroului” din intersecția Piața Delfinului din Bucureşti. Un sobor de preoţi, condus de părintele Mihai Cristian Popescu, protoiereu al Protopopiatului Sector 2 Capitală, i‑a pomenit pe eroii care s‑au jertfit pentru demnitatea, libertatea și credința poporului român. „Împreună cu clericii prezenţi, am săvârşit o slujbă de pomenire la Monumentul Pro Memoria 89 Credință, Curaj, Eroism «Semnul Eroului» din intersecția Piața Delfinului, aflat în raza protoieriei noastre. În prezenţa reprezentanţilor instituţiilor statului şi a unor credincioşi, a avut loc şi o depunere de coroane de flori”, ne‑a transmis părintele protopop Mihai Cristian Popescu.