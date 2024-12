Evenimentul „Steaua de la ­răsărit” la Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou din București

În seara zilei de luni, 16 decembrie, în Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București, s‑a desfășurat tradiționalul concert de colinde „Steaua de la ­răsărit” susținut de corul Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București. Programul evenimentului, care se înscrie în Stagiunea corală „Paul Constantinescu” a Asociaţiei Naţionale Corale din România, a inclus cântări specifice perioadei pregătitoare pentru praznicul Nașterii Domnului.

Interpretând piese din­tr‑un repertoriu variat, elevii seminariști i‑au încântat pe cei prezenți, printre aceștia numărându‑se repre­zen­tanți ai Asociației Naționale Corale din România, cadre didactice ale seminarului, părinți, prieteni, dar și iubitori de muzică. Alături de colinde au fost recitate și poezii cu tematică specifică perioadei.

După încheierea ultimelor acorduri muzicale, Alina Pârvulescu, reprezentantă a Asociaţiei Naţionale Corale din România, a rostit un cuvânt de felicitare: „Evenimentul din această seară a fost unul înălțător, care ne‑a transmis tuturor bucuria și emoția sărbătorilor de iarnă în care ne aflăm, dar și prilejul de a asculta mesajul profund al colindelor care vestesc Nașterea Domnului. Felicit corala Seminarului Teologic din București, pe tinerii care ne‑au încântat în această seară, transmițându‑ne tuturor această bucurie sfântă a Crăciunului”.

Arhidiaconul Nifon Constantin a evidențiat truda elevilor seminariști și dragostea cu care aceștia au interpretat colindele: „Această bucurie este sporită anul acesta de faptul că concertul din această seară s‑a desfășurat sub egida Stagiunii corale bucureștene «Paul Constantinescu». Elevii noștri au muncit mult în această perioadă pentru ca acest concert din această seară să ajungă la un rezultat frumos. Repertoriul de colinde pe care l‑am ales a fost unul variat, de la colindele psaltice la piese corale din repertoriul românesc, dar și piese din repertoriul universal, astfel încât de la an la an să aducem ceva nou”.

De asemenea, părintele protoiereu Valer Ulican, parohul Bisericii „Sfântul Elefterie”‑Nou, a spus: „Colindele pe care le‑am ascultat în această seară, cu frumusețea lor simplă și pură, sunt expresia bucuriei creștinului, un mod de a vesti Nașterea Domnului. În colindă se oglindește frumusețea lumii create de Dumnezeu, precum și chemarea noastră de a trăi cu simplitate, cu smerenie, dar și cu bucurie curată”.