Evlavie către mai mulți sfinți la Parohia Cotroceni‑Răzoare din Capitală

Sute de credincioși bucureșteni au luat parte cu bucurie la sărbătoarea hramului Parohiei Cotroceni‑Răzoare din Capitală, care marchează în acest an un secol de existență. Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași a fost cinstită prin rugăciune, Sfânta Liturghie fiind săvârșită astăzi, 14 octombrie, de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de slujitori.

Din soborul de slujitori au făcut parte părintele arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica; părintele Florin Cătălin Dabu, protoiereu al Protoieriei Sector 6 Capitală; părintele Valentin Ștefan, parohul bisericii Parohiei Cotroceni‑Răzoare; părintele arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal; părintele arhid. Cristian‑Mihail Zamfir, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor; precum și alți preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre viața Sfintei Cuvioase Parascheva și despre evlavia deosebită a credincioșilor față de ocrotitoarea Moldovei: „Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este una dintre cele mai îndrăgite și mai așteptate prăznuiri de către credincioșii ortodocși români. Ea adună, an de an, nu doar pelerini din toate colțurile României, ci și din alte țări ortodoxe, precum Bulgaria sau Serbia, unde sfintele sale moaște au fost odinioară așezate spre închinare în biserici creștine de mare cinste. Sfânta Parascheva, cunoscută în popor drept «grabnic ajutătoarea», a primit acest nume din recunoștința credincioșilor, care au simțit în mod tainic răspunsul rugăciunilor lor către ea. Mulți creștini o roagă să mijlocească pentru ei înaintea tronului Preasfintei Treimi, cerându‑i ajutor și ocrotire, iar aceste rugăciuni nu rămân niciodată fără răspuns. În ultimele decenii, numărul pelerinilor care vin să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva a crescut necontenit. Rândurile lungi de oameni care vin cu credință și nădejde sunt dovada vie a dragostei și cinstirii deosebite de care se bucură această sfântă în inimile credincioșilor”.

La sfârşitul Sfintei Liturghii a fost săvârşită şi slujba Parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii, slujitorii şi ostenitorii lăcaşului de închinare.

În încheiere, părintele paroh a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru purtarea de grijă deosebită arătată Parohiei Cotroceni‑Răzoare din București. De asemenea, acesta i‑a mulțumit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru prezența în mijlocul credincioșilor și pentru bogatul cuvânt de învățătură, oferindu‑i o icoană cu chipul Maicii Domnului.

Cu prilejul hramului, credincioșii prezenți au avut binecuvântarea de a se închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, adus special pentru această sărbătoare de la Mănăstirea Cernica, din județul Ilfov, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum și la un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva, oferit de Întâistătătorul Bisericii noastre acestui lăcaş în anul 2008, dar și la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, aflat în patrimoniul Parohiei Cotroceni‑Răzoare.