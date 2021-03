Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Bucureștilor

În sala de conferințe a Centrului pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București, s‑a desfășurat luni, 1 martie 2021, o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească pentru teologii care își doresc să ocupe un post clerical vacant din Arhiepiscopia Bucureștilor. La evaluare au participat 22 de candidați, dintre care 5 sunt din cinul monahal.

Comisia de evaluare a fost prezidată de Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și a fost formată din preoți consilieri de la Centrul eparhial și din cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

„Aceste examene de capacitate preoțească sunt organizate de Arhiepiscopia Bucureștilor atunci când numărul candidaților este suficient, de regulă peste 10. Constatăm cu prilejul unor astfel de examene că mulți dintre tinerii absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din București, unii și ai cursurilor post‑universitare, master sau doctorat, sunt preocupați de a fi și păstori de suflete. Unii dintre ei au o legătură specială cu rânduiala Bisericii, ceea ce arată sau promite membrilor comisiei că vor fi și foarte buni păstori de suflete. Un astfel de examen de capacitate poate fi numit și examen de maturitate înainte de primirea harului preoției”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Examenul a constat din două probe, una scrisă și una orală, care s‑au desfășurat în aceeași zi. În prima parte a zilei, candidaților le‑au fost evaluate cunoștințele de administrație bisericească și de relaționare cu media, de care au nevoie în activitatea viitoare pastoral‑misionară. După afișarea rezultatelor la proba scrisă, aceștia s‑au prezentat în fața comisiei pentru a le fi verificate cunoștințele de catehetică‑omiletică, tipic bisericesc, liturgică, Noul Testament, Vechiul Testament și muzică bisericească.

„La acest examen au participat un număr de 22 de candidați, dintre care 5 sunt monahi din mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pentru noi este o bucurie pentru că s‑au înscris teologi care doresc să devină preoți. Acest examen are două părți, una scrisă și alta orală. La prima parte sunt evaluate cunoștințele de administrație bisericească și de relaționare cu media, presa în general, de care au nevoie în activitatea viitoare pastoral‑misionară a acestor candidați. La partea orală sunt evaluate cunoștințele de catehetică‑omiletică, tipic, liturgică, Noul Testament, Vechiul Testament și muzică, pentru ca astfel, ei să dea într‑un fel măsura pregătirii lor după anii de studenție și masterat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București”, spus pr. lect. dr. Aurel Mihai, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Media de promovare a examenului de capacitate preoțească este minimum 7,00, cu nici o notare parțială - la proba scrisă sau orală - sub nota 6,00. Examenul de capacitate preo­țească are valabilitate un an pentru candidații care vor obține media între 7,00 și 8,99 și 2 ani pentru cei care vor obține cel puțin media 9,00.