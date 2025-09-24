Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Bucureștilor

Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat miercuri, 24 septembrie, a patra sesiune a examenului de capacitate preoțească din acest an, pentru teologii care doresc să ocupe un post clerical vacant din eparhie.

Cei 15 candidați prezenți au susținut o probă scrisă și o probă practică, sesiunea de examinare fiind găzduită de Centrul național de formare continuă „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din București. Comisia de examinare a fost formată din clerici din cadrul Administrației eparhiale și cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La orele dimineții candidații au susținut proba scrisă, în cadrul căreia le‑au fost evaluate cunoștințele de administrație bisericească, iar în a doua parte a zilei vor susține proba practică, unde vor avea de pregătit subiecte din domeniile Liturgică și Tipic, Muzică bisericească, Drept canonic, Catehetică și Omiletică, respectiv Teologie Pastorală.

„Examenul de capacitate preoțească se organizează în Arhiepiscopia Bucureștilor, anul acesta, pentru a patra oară. Este un semn îmbucurător pentru numărul celor care doresc să urmeze preoția, al celor care, după un timp de studiu ce durează, în general, zece ani sau chiar mai mult, doresc să fie propovăduitori ai cuvântului Evangheliei. Înainte de primirea preoției este necesar și un astfel de examen. Tematica pe care Arhiepiscopia Bucureștilor o propune este diversă și privește, pe de o parte, perioada de studii, dar și abilitățile unui viitor slujitor al Bisericii. Pe lângă cunoștințele temeinice de teologie, de Noul Testament, liturgică și muzică bisericească, este nevoie și de cunoașterea unor aspecte ce țin de administrarea bisericească, cu care ei vor lucra în perioada de început a preoției. De aceea, în general, unui preot i se cere dragoste față de cele sfinte și o atenție deosebită pentru lucrarea administrativă, care se recomandă a fi săvârșită asemenea lucrării celor sfinte. Numărul de candidați care vin la acest examen este o bucurie pentru Biserică, de a putea vedea tineri care doresc să îmbrățișeze preoția. Toți acești tineri sunt înzestrați cu multe daruri, iar pentru comisia examinatoare acest lucru este o mare bucurie”, ne‑a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Rezultatul examenului de capacitate preoțească are valabilitate de un an pentru cei care obțin o medie a celor două probe între 7,00 și 8,99, respectiv de doi ani pentru cei cu medii mai mari de 9,00.