Expoziția „Sfântul Munte Athos şi Meteora acum 100 de ani”, la Biblioteca „Astra” din Sibiu

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a avut loc luni, 6 octombrie, vernisajul expoziției de fotografie intitulată „Sfântul Munte Athos şi Meteora acum 100 de ani”. Expoziţia este găzduită de Biblioteca Județeană „Astra” din Sibiu.

În deschiderea vernisajului a vorbit pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, care a evidenţiat importanţa acestei expoziţii pentru o mai bună cunoaştere a istoriei şi a vieţii monahale din Muntele Athos, informează Mitropolia Ardealului.

„O expoziţie care a poposit şi pe meleagurile sibiene prin atenţia deosebită şi eforturile remarcabile ale părintelui Rareş Şchiopu, care a fost mijlocitor şi în Grecia, la Centrul Vatra Athonită, unde există această expoziţie itinerantă despre Muntele Athos. (...) Poate că ştirile noastre despre Muntele Athos în primul mileniu nu sunt atât de numeroase. Avem izvoare începând cu secolul al IX‑lea, dar cu siguranţă că, odată cu decretul împăratului Constantin cel Mare prin care acorda libertate de credinţă creştinilor, a existat viaţă creştină şi în Muntele Athos. Cum spuneam, dovezile noastre certe sunt începând cu secolul al IX-lea, când împăratul Vasile I acordă un statut de autonomie Sfântului Munte Athos, având în vedere că deja exista o viaţă monahală înfloritoare aici”, a spus pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea.

„Muntele Athos a dat sfinţi”

Mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu a fost transmis studenților, teologilor, preoților și publicului sibian de pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc, vicar cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului.

„Muntele Athos este un loc fascinant pentru oricine merge acolo, de oriunde ar fi. În Muntele Athos sunt călugări care s‑au convertit după ce au ajuns acolo, ei fiind de prin ţări apusene. Pe câţiva i‑am cunoscut personal şi mi‑au povestit cum s‑au convertit. Istoria Muntelui Athos de mai bine de un mileniu de viaţă monastică de obşte, începând cu Sfântul Atanasie Athonitul care a construit prima mare mănăstire, Marea Lavră, şi până în prezent este fascinantă, cum este fascinantă şi viaţa monahală. Muntele Athos a dat sfinţi”, a subliniat pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc.

Despre expediţia de acum aproape 100 de ani la Muntele Athos şi fotografiile realizate acolo şi descoperite în urmă cu doar câţiva ani în Statele Unite ale Americii a vorbit curatorul expoziției, pr. drd. Rareș Șchiopu.

„Fotografiile acestea au fost descoperite în anul 2017 la Departamentul de Arte şi Arheologie al Universităţii Princeton. În urma unor lucrări care s‑au făcut acolo, mutând o parte a bibliotecii, s‑a găsit după un dulap un butoi de lemn cu câteva role de film, în mare parte deteriorate, pentru că ei au şi filmat la acea vreme, şi în jur de 300 de fotografii. Această expoziţie conţine 81 de fotografii realizate în cadrul unei expediţii organizate de pictorul rus Vladimir Perfiliev care avea şi cunoştinţe la Mănăstirea Pantelimon şi foarte multe fotografii sunt de acolo. (...) Expediţia a durat două luni, în toamna anului 1929, şi nu se ştie exact cum au fost folosite aceste materiale, dar cei de la Universitatea Princeton bănuiau că membrii expediţiei le‑au prezentat în cluburile şi grupurile unde se adunau şi vorbeau despre expediţiile lor. După Al Doilea Război Mondial, au fost donate Universităţii Princeton, au fost uitate până în 2017, când au fost găsite, inventariate, puse într‑o bază electronică, şi s‑a luat legătura cu Centrul Vatra Athonită din Tesalonic, iar în anul 2023 a fost organizată pentru prima dată această expoziţie în Tesalonic”, a spus pr. drd. Rareș Șchiopu.

Despre viața monahală şi marile personalităţi duhovniceşti ale Sfântului Munte Athos a vorbit şi protos. conf. univ. dr. Vasile Bârzu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu.

La finalul evenimentului, mai mulţi studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, dirijați de pr. dr. Marius Tofan, au interpretat mai multe cântări bizantine.

Publicul sibian are posibilitatea de a vizita această expoziție inedită de fotografie în perioada 6‑19 octombrie, în corpul B al Bibliotecii Judeţene „Astra” din Sibiu, la etajul 5.