Expoziție de icoane ortodoxe contemporane la Palatul Mogoșoaia

Expoziția de icoane ortodoxe contemporane „Anastasis” a ajuns la a treia ediţie. Vernisajul a avut loc sâmbătă, 1 aprilie, în Galeria Cuhnia a Centrului de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porţile Bucureştiului”, în prezenţa Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Icoanele prezentate în cadrul expoziției sunt rodul creației pictorilor iconari din România și Grecia. Printre atelierele de lucru reprezentate se numără cele de la mănăstirile Vatoped şi Xenofont şi de la Chilia „Sfântul Tihon” din Sfântul Munte Athos, precum şi de la mănăstirile Slănic (jud. Argeş), Bistrița (jud. Vâlcea) şi Diaconești (jud. Bacău). „În fața acestor icoane ar fi mai bine să iubim tăcerea. Imnografii Bisericii ne spun că tăcerea este fără de primejdie, întrucât cuvintele ar spune prea puțin atunci când ar trebui să vorbim despre o astfel de expoziție. În urmă cu mulți ani, atunci când am poposit prima dată la celebra mănăstire de la poalele Muntelui Sinai, am rămas încântat de frumusețea și vechimea icoanelor de acolo. Se pare că cele mai vechi icoane din lume sunt păstrate la Mănăstirea «Sfânta Ecaterina». Mai târziu am văzut alte icoane la Muntele Athos, la mănăstirile de la Meteora, în insula Patmos și în alte locuri. Trecând prin fața icoanelor expuse aici, am avut impresia că multe dintre acestea, dacă nu chiar toate, pot sta alături de cele amintite, pentru că aduc duhul acelor iconari”, a afirmat Preasfinția Sa în cuvântul de deschidere a vernisajului.

Expoziția a fost prezentată de lect. dr. Ștefan Ionescu‑Berechet, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, și de Alexandru Nicolau, pictor bisericesc. „Suntem martorii unui eveniment de excepție în arealul iconografiei românești ortodoxe, anume vernisarea unei expoziții care ne aduce, pe simezele Palatului Mogoșoaia, nu doar un vestigiu istoric al unei perioade de mult apuse, perioada bizantină, creatoarea unei arte de excepție în lumea ortodoxă, ci și o prezență discretă, dar cât se poate de vie și de relevantă, prezența Mântuitorului, a Maicii Domnului și a unei pleiade de sfinți ale căror chipuri le putem contempla în aceste icoane. Ele poartă pecetea artei de tradiție paleologă din lumea bizantină. Putem fi martorii unor prezențe iconice care ne împărtășesc ceva din frumusețea Împărăției lui Dumnezeu”, a declarat Ștefan Ionescu‑Berechet pentru TRINITAS TV.

Expoziția amenajată la Galeria Cuhnia poate fi vizitată până în data de 7 mai 2023.