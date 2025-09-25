Expoziție dedicată Centenarului Patriarhiei Române la Muzeul Cotroceni

La Muzeul Național Cotroceni din București a avut loc miercuri, 24 septembrie, vernisajul expoziției „Unitate națională și demnitate eclezială”, eveniment cultural dedicat Centenarului Patriarhiei Române. Expoziția, organizată în colaborare cu Patriarhia Română și Biblioteca Sfântului Sinod, este găzduită în spațiile expoziționale ale Muzeului Național Cotroceni.

Cei prezenți au putut admira documente de arhivă, scrisori, fotografii, volume aniversare, emisiuni filatelice, monede și medalii jubiliare, precum și acte sinodale legate de momentul ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie.

La acest eveniment au participat părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și directorul Bibliotecii Sfântului Sinod; părintele Dorin‑Demostene Iancu, directorul Arhivelor Patriarhiei Române, și Ștefania Dinu, director adjunct al Muzeului Cotroceni, precum și alți invitați.

În deschiderea evenimentului, părintele arhimandrit Policarp Chițulescu a subliniat în cuvântul său importanța ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie și semnificația expoziției dedicate acestui moment istoric.

„Expoziția pe care Patriarhia Română, prin Biblioteca Sfântului Sinod, o organizează în spațiile Muzeului Național Cotroceni reprezintă o manifestare dintr‑un șir lung de astfel de evenimente organizate împreună de câteva decenii. Ea pune în evidență, pe de‑o parte, aniversarea a 100 de ani de activitate a Bisericii noastre la un rang superior de Patriarhie într‑o societate nouă, într‑o Românie nouă, instituția muzeală simbolizând, pe de altă parte, prezența statului, care a cooperat și cooperează cu Biserica, două instituții care colaborează pentru bunăstarea spirituală și culturală a societății românești. Expoziția de față aduce laolaltă mărturii de mare preț, precum fotografii realizate de celebrul artist interbelic Iosif Berman, medalii, plachete, volume și documente aniversare. Astfel, avem și o machetă cu noua catedrală, care reprezintă un gest de recunoștință față de eroii neamului românesc, un omagiu adus tuturor celor care și‑au jertfit viața pentru binele comun și un simbol al devotamentului și dăruirii pentru credință și comunitate. De asemenea, sunt expuse documente de mare valoare, precum scrisoarea de mulțumire a Patriarhului Miron Cristea către cei care l‑au onorat cu prezența la ceremonia de învestitură din 1925 sau scrisoarea trimisă de Biserica Bulgariei în semn de recunoștință pentru contribuția Bisericii Române la restabilirea relațiilor frățești între Patriarhiile Apostolice”, a spus directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

De asemenea, Ștefania Dinu, directorul adjunct al Muzeului Național Cotroceni, a subliniat că această expoziție exprimă, din punct de vedere istoric, relația pe care Familia Regală a României a avut‑o cu Biserica Ortodoxă Română: „Expoziția exprimă, din punct de vedere istoric, legătura pe care Familia Regală, Ferdinand și Maria, au avut‑o cu Biserica Ortodoxă Română, făuritorii României Mari fiind într‑o permanentă legătură cu Biserica. Expoziția exprimă și această bună colaborare pe care Muzeul Național Cotroceni o are cu Biblioteca Sfântului Sinod, reprezentând o continuare a evenimentelor pe care instituția noastră le‑a organizat cu prilejul aniversării Centenarului României Mari, a Centenarului Încoronării și a Centenarului Constituției României. Prin intermediul exponatelor, vizitatorii pot descoperi momente esențiale ale istoriei Bisericii și ale relației strânse dintre instituțiile statului și Biserica Ortodoxă Română. Sunt prezentate documente, fotografii și obiecte care ilustrează impactul social, spiritual și cultural al acestei colaborări de‑a lungul timpului. În acest fel, expoziția nu doar informează, ci și inspiră, evidențiind rolul esențial pe care Biserica Ortodoxă Română și Familia Regală l‑au avut în construirea identității naționale”.