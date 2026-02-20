Expoziţie dedicată Episcopului Nicolae Popoviciu la Oradea

Muzeul orașului Oradea, din cadrul Muzeului Țării Crișurilor - complex muzeal, a găzduit marți, 17 februarie, vernisajul expoziției „Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei. Un luptător al credinței creștine împotriva comunismului”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Episcopia Oradiei, Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea.

Manifestarea se înscrie în contextul împlinirii a 90 de ani de la începutul arhipăstoririi Episcopului Nicolae Popoviciu drept cel de‑al doilea ierarh al reînființatei Episcopii a Oradiei Mari, vrednic succesor al Episcopului‑ctitor Roman Ciorogariu, de la a cărui înveșnicire se împlinesc același număr de ani.

Expoziția aduce în atenția publicului piese cu o profundă valoare simbolică, între care se remarcă mobilierul episcopului din dormitorul casei sale din Biertan. Acesta a fost achiziționat și donat Muzeului orașului Oradea de către părintele Nicolae Bordașiu din București (1924‑2018), originar din satul Săbolciu, județul Bihor, care l‑a cunoscut pe ierarh în perioada refugiului de la Beiuș și i‑a fost apropiat ucenic. Mobilierul a fost restaurat într‑o primă etapă de dr. Constantin Costea, iar ulterior, vreme de mai mulți ani, a fost supus unor ample lucrări de restaurare realizate de restauratorul Attila Precub din cadrul secției de Arheologie și Restaurare a Muzeului Țării Crișurilor, în vederea expunerii.

Expoziția prezintă, prin intermediul unor panouri care combină imaginea cu textul, viața și activitatea vrednicului ierarh orădean, începând cu familia sa din Biertan, perioada studiilor încununate cu doctoratul în teologie la Cernăuți (1934), cariera didactică la Academia Teologică Andreiană de la Sibiu (1932‑1936), continuând cu slujirea arhierească în demnitatea de Episcop al Oradiei și realizările importante ale arhipăstoririi sale (1936‑1950), suferințele îndurate de Episcopul Nicolae în vremea refugiului Centrului eparhial de la Oradea la Beiuș (1940‑1945) și încheind cu pensionarea, retragerea la Mănăstirea Cheia (1950) și trecerea sa la cele veșnice (1960).

În cadrul expoziției au fost expuse și o serie de fotografii inedite cu Episcopul Nicolae, puse la dispoziție de pr. Dorel‑Octavian Rusu, protopop onorar al Oradiei, un cercetător pasionat al vieții și activității ierarhului comemorat.

Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Gabriel Moisa, managerul Muzeului Țării Crișurilor, gazda și moderatorul vernisajului.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, prezent la eveniment alături de reprezentanți ai Centrului Eparhial, cadre didactice și elevi ai Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, alți clerici ortodocși bihoreni și numeroși credincioși, în cuvântul rostit în cadrul vernisajului a subliniat importanța recuperării memoriei celor care au suferit pentru Hristos în perioada comunistă, evidențiind personalitatea Episcopului Nicolae Popovici ca model de curaj sfânt și slujire jertfelnică, un adevărat campion al luptei cu cuvântul în apărarea valorilor creștine în fața tăvălugului ideologiilor străine de Dumnezeu din vremea sa. De asemenea, ierarhul a chemat pe cei prezenți la eveniment, precum și pe toți cei din Oradea și din Bihor care se bucură de roadele păstoririi arhiereului omagiat, la păstrarea prețioasei sale amintiri și, mai ales, la transmiterea modelului său de viețuire și slujire către noile generații.

Pr. Dorel‑Octavian Rusu, care vreme de aproape trei decenii s‑a aplecat asupra cercetării biografiei Episcopului Nicolae al Oradiei, în cuvântul rostit cu acest prilej, a punctat evenimentele semnificative din viața și activitatea celui de‑al doilea Chiriarh al Eparhiei Oradiei, prezentând câteva mărturii prețioase ale unor personalități ale Bisericii Ortodoxe Române, precum Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae sau Episcopul Vasile Coman al Oradiei, care l‑au cunoscut îndeaproape pe ierarh.

În cadrul evenimentului, cei doi curatori ai expoziției, dr. Cristina‑Liana Pușcaș, muzeograf la Muzeul Orașului Oradea și istoricul și cercetătorul Adrian‑Nicolae Petcu, membru al Colegiului CNSAS, au dezvăluit publicului prezent detaliile organizării expoziției, rodul unor cercetări asidue în cadrul colaborării dintre Muzeul Țării Crișurilor din Oradea și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) din București, concretizată prin punerea la dispoziție a materialului foto‑documentar din dosarele instrumentate de Securitatea comunistă pe numele Episcopului Nicolae Popovici, oferindu‑se astfel o imagine documentară deosebit de prețioasă și consistentă.