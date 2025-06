Extinderea complexului bisericesc al Parohiei „Sfânta Treime”‑Militari

Una dintre cele mai active parohii din Protoieria Sector 6 Capitală, Parohia „Sfânta Treime”‑Militari, a marcat în cronica sa un nou moment istoric, trăit în Duminica Tuturor Sfinților a anului 2025. În această zi, în mijlocul credincioșilor a poposit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a săvârșit Sfânta Liturghie și rânduiala binecuvântării lucrărilor de edificare a Așezământului social‑educațional „Sfinții Îngeri” al parohiei. Ierarhul a oferit la final ordine și distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, celor care au sprijinit proiectul edilitar.

După lucrări ample la care au contribuit cu jertfelnicie enoriașii, având sprijin şi din partea autorităților locale și centrale, Parohia „Sfânta Treime”‑Militari a inaugurat noul așezământ social‑educațional, care cuprinde mai multe săli de mese, săli de clasă și spații de joacă pentru copii, precum și alte spații necesare desfășurării proiectelor parohiei. La acestea se adaugă și un nou loc de joacă, situat în proximitatea bisericii, precum și un imobil mai vechi, restaurat și amenajat pentru necesitățile angajaților așezământului.

La acest ceas al împlinirilor, în mijlocul credincioșilor a poposit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, care a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. După citirea Sfintei Evangheliei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre instituirea Duminicii Tuturor Sfinților, arătând și care sunt virtuțile cu care și‑au împodobit sfinții viața.

„Chemarea către sfințenie este adresată tuturor și calea către ea este deschisă tuturor, nu doar celor care slujesc la Altar, nu doar celor care trăiesc în singurătate sau celor care au făcut făgăduințe și se străduiesc să le împlinească. Pe calea către Dumnezeu pot păși toți oamenii deopotrivă. Mântuitorul le‑a spus ucenicilor că jugul lor este bun și calea aceasta este ușoară, dar oamenii din toate perioadele au arătat că preferă o cale mult mai largă decât pe cea strâmtă și cu chinuri pe care au mers sfinții Bisericii. Sfinții sunt cei bineplăcuți lui Dumnezeu. Sunt mai multe înălțimi și măsuri ale sfințeniei, așa cum sunt categorii diferite de oameni pe care Biserica i‑a considerat astfel în decursul întregii sale istorii. Sunt bărbați, dar și femei, sunt oameni în vârstă și tineri. Unii dintre sfinți au fost oameni supuși păcatelor, dar au plâns cu amar. Unul dintre ei a fost Apostolul Petru, care se lepădase de Hristos, despre care Evanghelia ne spune că a plâns cu amar când și‑a adus aminte de cuvântul Domnului. Alții au fost virtuoși. Toți, însă, au fost oameni care au lăsat Duhul Sfânt să vegheze și să lucreze în viața lor. Cea dintâi condiție a apropierii de Dumnezeu este regretul că am făcut prea puțin din ceea ce trebuia să facem, iar dacă am făcut ceva, slugi netrebnice trebuie să ne considerăm, pentru că am făcut doar ceea ce eram datori a face, după cum spune Mântuitorul”, a arătat Preasfinția Sa.

După intonarea Axionului, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Marius‑Ștefan Ciulu, inspector eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pe seama Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Protoieria Ilfov Sud.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a transmis un mesaj de felicitare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru eforturile depuse în extinderea și înfrumusețarea complexului parohial.

De asemenea, Preasfinția Sa a oferit o serie de ordine și distincții din partea Întâistătătorului Bisericii noastre celor care s‑au remarcat în susținerea proiectului edilitar. Părintele paroh Marius‑Cristinel Răducu a primit rangul clerical onorific de iconom stavrofor. Ordinul „Maica Domnului Oranta pentru mireni” a fost oferit familiilor Tudor și Gheorghița Baldovin, respectiv Bogdan și Magdalena‑Alexandra Vintilă. Primarului sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, i‑a fost oferit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru mireni”. Familiile Petruț‑Cornel și Carmen‑Ioana Ion și Petre și Elena Anghel au primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni pentru mireni”. Cezar Păvălașcu, director în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte; Ionuț‑Constantin Pisică; Octavian‑George Alexandru și Alexandru Țuca au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus pentru mireni”. Preotul coslujitor Anichit‑Orest Ciucă și preotul pensionar Mihai Cucoș, îmbisericit pe seama parohiei, alături de pr. Ion‑Alexandru Ciucă, Nicolae Popescu (post‑mortem), Marius Salomia, Petre Iancu, Octavian Constantinescu, Adrian Tivadar și Iustin Ispir au primit diploma Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române cu medalie. Consiliul parohial a primit distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, iar Comitetul parohial distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

Părintele paroh a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru rangul acordat și pentru purtarea de grijă arătată comunității pe care o păstorește. Cuvinte de mulțumire au fost adresate și Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru prezența în mijlocul enoriașilor, săvârșirea sfintelor rânduieli și bogatul cuvânt de învățătură. În semn de recunoștință pentru acestea, părintele paroh le‑a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi Episcopului‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor câte o icoană cu chipul Maicii Domnului cu Pruncul.

Programul liturgic s‑a încheiat cu oficierea slujbei de binecuvântare a lucrărilor de edificare a noului aşezământ social‑educaţional al parohiei.