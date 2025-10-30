Facultatea de Teologie din Iași - între memorie și viață. Dublă sărbătoare academică și duhovnicească

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași a sărbătorit, în zilele de 29 și 30 octombrie 2025, un moment de profundă semnificație: 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și 35 de ani de la redeschiderea Facultății de Teologie, în anul 1990, de către actualul Patriarh al României, Preafericitul Părinte Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Manifestările au început joi, 30 octombrie, cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii la Catedrala Mitropolitană din Iași, de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, alături de un sobor de slujitori, cadre didactice ale instituției de învățământ.

Sub genericul „Facultatea de Teologie - memorie și viață. Rolul învățământului teologic superior ieșean în dinamica socială a Moldovei”, evenimentul a reunit ierarhi, profesori, studenți și invitați din țară și din străinătate, într‑o atmosferă de recunoștință și comuniune.

În Sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului mitropolitan, a avut loc deschiderea oficială a simpozionului, moderată de pr. conf. univ. dr. Paul‑Cezar Hârlăoanu, decanul facultății, care a afirmat: „Am gândit evenimentul de astăzi pe trei structuri. Una dintre ele, cea care le însumează pe toate, s‑a desfășurat deja: structura euharistică, deoarece am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cea de‑a doua este ceea ce se întâmplă acum - structura anamnetică -, prin care ne amintim de cei care, atât acum 165 de ani, cât și acum 35 de ani, au purtat pe umerii lor greul unui început. Acel început a însemnat clădirea facultății, fără spații proprii - lucru pe care cei care au fost atunci și‑l amintesc bine. Debutul din anul 1990 a însemnat, totodată, formarea unui corp didactic, alcătuit din profesori devotați, așezarea unui plan de învățământ și toate celelalte elemente necesare pentru ca o facultate să poată merge mai departe. De atunci au trecut 35 de ani, în care noi, profesorii, ne‑am străduit să facem ca această facultate să crească, iar studenții s‑au străduit să primească învățătura, să și‑o asume și să o ducă mai departe.

Mă aflu printre cei care au fost studenți ai Facultății de Teologie din Iași, o facultate care poartă, începând cu acest an universitar, un nume nou: Facultatea de Teologie Ortodoxă «Sfântul Dumitru Stăniloae»”.

Cu acest prilej, au fost rostite mai multe mesaje de binecuvântare și aprecieri privind rolul teologiei în viața Bisericii și a societății contemporane, dintre care redăm câteva fragmente semnificative.

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Binecuvântare și prețuire la ceas aniversar”, a fost transmis de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor: „Astăzi, la împlinirea a 35 de ani de activitate de la renașterea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, cu deosebită bucurie şi dragoste părintească ne amintim de entuziasmul şi strădaniile redeschiderii acestei instituţii de credință şi cultură ortodoxă românească, de preocuparea promovării unei teologii pastorale şi misionare, profund înrădăcinată în Tradiţia Sfinţilor Părinţi şi a poporului român, dar şi larg deschisă spre cultură şi spre universal, care să unească spiritualitatea și ştiinţa, credinţa şi cultura, contribuind astfel la eforturile de renaştere morală a societății românești. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce este Calea, Adevărul și Viața (cf. Ioan 14, 6), să‑i binecuvânteze pe toţi profesorii, studenţii şi ostenitorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă «Dumitru Stăniloae» din Iași, pentru a cultiva permanent bucuria împletirii rugăciunii cu studiul academic şi a sluji cu vrednicie Biserica lui Hristos din poporul român”.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a subliniat importanța teologiei ca legătură vie între credință și cultură, între Biserică și societate: „Au trecut cei 35 de ani, iar Facultatea de Teologie din Iași, ca braț misionar al Mitropoliei și al Bisericii în Moldova, continuă să ducă mai departe ceea ce este caracteristic unui asemenea așezământ, și anume răspunsul dat, în diferite moduri, la mai multe întrebări esențiale. Cum rămânem și cum intensificăm legătura noastră cu Dumnezeu - legătura care constituie firul roșu al fiecărei prelegeri, al fiecărei activități, indiferent de natura ei, din cadrul facultății noastre? Cum rămânem și cum ajutăm poporul lui Dumnezeu din România să fie, în continuare, «neam de teologi», după mărturia mentorului nostru, Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae, marele nostru teolog? Cum rămânem conectați și hrăniți din cuvintele învățate de la Duhul Sfânt, fără a fi acaparați de cuvintele înțelepciunii acestei lumi, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Corinteni? Această strădanie se desfășoară într‑un context în care nu doar societatea devine tot mai secularizată, ci există și numeroase ispite de a îmbrăca creștinismul în haina secularizării. Cum rămânem, în același timp, ancorați în taina Crucii - chiar dacă mulți o privesc ca pe o sminteală sau o consideră nebunie - și cum o înțelegem noi ca putere și înțelepciune a lui Dumnezeu? Întregul demers al Facultății de Teologie este, de fapt, un răspuns la aceste întrebări și la altele asemenea, pentru ca profesorul și studentul să trăiască și să mărturisească, asemenea Sfântului Proroc Ilie, adevărul credinței: «Sfânt este Domnul Savaot, căruia eu slujesc și înaintea căruia mă aflu»”.

În mesajul său, prof. univ. dr. Liviu‑George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a evidențiat rolul Facultății de Teologie în viața Universității‑mamă: „Felicit Facultatea de Teologie pentru faptul că îmbină, poate într‑un mod unic, dimensiunile care ar trebui să ne caracterizeze pe noi, cei care desfășurăm activitatea într‑o universitate. Este vorba, mai întâi, despre o dimensiune formativă - activitatea de predare, de insuflare în rândul studenților, și nu numai, a deprinderilor, a abilităților, a caracterului și a pregătirii pentru viață, fie că este vorba despre viața profesională, cotidiană sau duhovnicească. Aceasta este o misiune complexă, pe care facultatea și‑o îndeplinește cu prisosință. Este vorba, de asemenea, despre activitatea de cercetare. Cercetarea științifică este, de multe ori, evaluată scientometric - folosim, noi, termeni mai specializați -, dar, dacă privim din afară, din perspectiva publicului larg, ceea ce rămâne cu adevărat în istorie este relevanța cercetării prin progresul cunoașterii, prin contribuția la dezvoltarea comunității și a societății în care ne desfășurăm activitatea, prin formarea de repere pentru viitorii cercetători și printr‑un impact care depășește indici și unități de măsură mai mult sau mai puțin cunoscute”.

Printre cei care au transmis, de asemenea, mesaje de felicitare s‑au numărat Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Momentele solemne au fost întregite de intervențiile Corului psaltic „Sfântul Iosif Naniescu” al facultății, care a oferit răspunsuri și cântări de o aleasă frumusețe.

Prima sesiune festivă, desfășurată tot în Sala „Iustin Moisescu”, i‑a reunit pe foștii și actualii profesori ai Facultății de Teologie din Iași.

Au urmat intervenții din partea participanților și un nou moment muzical oferit de Corul psaltic „Sfântul Iosif Naniescu”.

După‑amiaza a fost dedicată dialogului între generații, o sesiune desfășurată în Sala Profesori, moderată de pr. conf. univ. dr. Emilian‑Iustinian Roman. Această întâlnire a fost un prilej de împărtășire a experiențelor, evocări și mărturii despre transformările prin care a trecut Facultatea de Teologie în ultimele trei decenii și jumătate.

Simpozionul a pus în lumină rolul major pe care Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași l‑a avut în formarea slujitorilor Bisericii, a dascălilor și a teologilor implicați în viața culturală și socială a Moldovei. Prin lucrarea ei, facultatea continuă să fie un spațiu al credinței, al responsabilității academice și al slujirii semenilor.