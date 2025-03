Făuritorii Unirii Basarabiei cu România au fost pomeniți la Mănăstirea Cernica

Făuritorii Unirii Basarabiei cu România au fost pomeniți miercuri, 26 martie, la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov. La slujba săvârșită de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a participat Ilie Bolojan, președintele interimar al României. Astăzi, 27 martie, s‑au împlinit 107 ani de la evenimentul istoric al votării Unirii Basarabiei cu România de către Sfatul Țării care a avut loc la Chișinău.

Slujba Parastasului pentru făuritorii Unirii Basarabiei cu România a fost săvârșită în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica. La eveniment au participat Ilie Bolojan, președintele interimar al României; Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în România; reprezentanți ai ambasadei și ai Organizației Studenților Basarabeni din București, informează AGERPRES.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a evocat personalități care s‑au implicat în realizarea acestui deziderat istoric. „Cu această ocazie, am evocat evenimentele istorice de la începutul secolului XX și mai ales contextul Unirii Basarabiei cu Țara‑mamă. Am amintit situația din anul 1917, pregătitoare oarecum pentru acest mare eveniment istoric, și care a arătat dorința sinceră a generației unirii pentru realizarea unității. Am subliniat importanța clericilor care au participat și s‑au implicat activ în procesul de pregătire. Am vorbit despre Sfântul Ierarh Dionisie, cel care îi spovedea pe majoritatea membrilor Sfatului Țării. L‑am amintit și pe viitorul Mitropolit al Basarabiei, Gurie Grosu, care a avut un rol important în promovarea românismului. L‑am amintit și pe Sfântul Preot Mucenic Alexandru Baltaga, canonizat de Biserica Ortodoxă Română. El a făcut parte din Sfatul Țării ca reprezentant al clericilor din Basarabia”, a spus ierarhul.

Potrivit AGERPRES, Ilie Bolojan, președintele interimar al României, a scris un mesaj în Cartea de onoare a Mănăstirii Cernica: „Am fost onorat și bucuros să fiu alături de dumneavoastră pentru a marca Ziua Unirii Basarabiei cu România în acest loc încărcat de profundă spiritualitate, Mănăstirea Cernica. Astăzi, au fost comemorați toți cei care, cu credință și devotament, au făcut posibilă realizarea idealului istoric al națiunii noastre. (...) Sărbătoarea dedicată memoriei celor care s‑au sacrificat pentru unitatea națională și religioasă arată că idealurile unirii rămân vii în conștiința noastră și vor continua să inspire coeziunea necesară pentru a depăși dificultățile și disensiunile, ca să putem construi împreună viitorul prosper pe care ni‑l dorim”.

La final, Ilie Bolojan a depus coroane de flori la mormintele unor făuritori ai Unirii Basarabiei cu România, aflate în cimitirul așezământului monahal.

„Am participat astăzi, la Mănăstirea Cernica, la o slujbă de pomenire a martirilor basarabeni, aici fiind înmormântate cele mai importante personalități care au condus Sfatul Țării și au contribuit semnificativ la unirea Basarabiei cu România. Am depus coroane de flori la mormintele lui Gurie Grosu, Pantelimon Halippa, Daniel Ciugureanu și Ioan Pelivan, în semn de respect pentru jertfa lor și pentru ceea ce au făcut pentru neamul nostru. Mulțumesc Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud, părintelui arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, și domnului Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în România, pentru participarea la eveniment și pentru că, an de an, păstrează vie memoria celor care au luptat pentru idealul unității naționale”, a transmis, pe pagina sa de Facebook, Ilie Bolojan, președintele interimar al României.