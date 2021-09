Festivalul „Flori de Speranță” al tinerilor cu sindrom Down, la Cluj Napoca

A zecea ediție a Festivalului „Flori de Speranță”, adresat tinerilor cu sindrom Down din toată țara, dar și copiilor talentați din școlile de masă sau învățământ special, a început marți, 21 septembrie, la Cluj‑Napoca. În prima zi a festivalului, tinerii participanți au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a oficiat o slujbă de mulțumire și le‑a adresat un cuvânt de învățătură și încurajare. Evenimentul este organizat de Asociaţia Down „Centrul Educaţional Raluca”, cu sprijinul Consiliului local și al Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj‑Napoca. Asociaţia Down „Centrul Educaţional Raluca” este coordonată de preotul Ioan Avram, alături de preoteasa Adriana Avram.