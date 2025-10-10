Festivaluri pentru românii din Ungaria

În ultimele zile, românii din Ungaria au luat parte la mai multe festivaluri dedicate atât portului și dansului popular românesc, cât și gastronomiei și altor produse tradiționale românești, având ca scop principal păstrarea identității comunităților care își duc traiul în țara vecină, precum și întărirea legăturilor dintre românii care trăiesc de ambele părți ale graniței.

La Restaurantul „Ambrozia” din orașul Seghedin a avut loc joi, 9 octombrie, un festival gastronomic și de promovare a produselor viticole organizat de Consulatul General al României la Seghedin, cu sprijinul Primăriei orașului Lipova din județul Arad și al Autoguvernării de Naționalitate Română din Seghedin. La eveniment au participat românii stabiliți în acest oraș și cei proveniți din părțile Lipovei, primarul Lipovei, Florin Pera, diferiți producători locali, precum și membri ai Ansamblului folcloric „Datina” din frumosul oraș de pe Valea Mureșului. Cuvântul de deschidere și de prezentare a evenimentului i-a aparținut gazdei, consulul general Florin Trandafir Vasiloni.

Prezent la această manifestare împreună cu alți clerici ai eparhiei, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, le-a adresat participanților un cuvânt de binecuvântare. Ierarhul a menționat legăturile istorice dintre românii din Ungaria și cei din părțile Lipovei, dovedite prin consemnarea, în 1651, a Mitropolitului Sofronie al cetăților Lipova și Giula, orașul Lipova fiind și localitatea natală a actualului ierarh al românilor ortodocși din țara vecină.

Un cuvânt a fost rostit și de Gheorghe Petrușan, președintele Autoguvernării de Naționalitate Română din Seghedin, care a vorbit despre importanța, dar și dificultățile menținerii identității naționale și spirituale dincolo de hotare și a oferit un dar simbolic oaspeților de suflet din Lipova. A luat cuvântul și primarul Florin Pera, care a prezentat câteva date din istoria îndelungată a orașului pe care îl conduce, dar și pe unii dintre producătorii prezenți la eveniment care, după prezentările făcute în deschiderea lui, i-au invitat pe participanți să le deguste produsele. Programul a fost încununat și de câteva dansuri prin care au fost puse în valoare costumele populare din părțile Lipovei de către tinerii membri ai Ansamblului „Datina”.

În ziua următoare 10 octombrie 2025, pe scena Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula s-a desfășurat cea de a 32-a ediție a Festivalului Cercurilor „Perinița”, care se adresează elevilor români din Ungaria și are în vedere păstrarea și promovarea folclorului, portului popular, cântecelor, dansurilor și tradițiilor românești. La fel ca în anii trecuți, au participat peste 200 de elevi din mai multe localități maghiare. La eveniment au fost prezenți Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, gazda și organizatorul acestui eveniment, Preasfințitul Părinte Siluan, Daniel Banu, consulul general al României la Giula, Traian Cresta, purtătorul de cuvânt al Minorității Române în Parlamentul de la Budapesta, Maria Gurzău Czegledi, directoarea instituției de învățământ, precum și alte oficialități și spectatori. Rând pe rând, echipele de dansatori au urcat pe scenă și au bucurat și impresionat publicul prin dansul, cântecele, costumele populare, însuflețirea și talentul lor. La finalul programului artistic, toți copiii au fost invitați la o masă comună și la un program de relaxare desfășurat fie la băile termale, fie la Castelul Almássy din Giula.