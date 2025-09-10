„Hai să facem Ziua Bună!” - ediția a 5‑a la Cluj‑Napoca

Comunitatea din cartierul Bună Ziua din Cluj‑Napoca a deschis vineri, 5 septembrie, ediția a 5‑a a evenimentului „Hai să facem Ziua Bună!” prin conferința „Provocările lumii contemporane - abordări teologice și psihologice”. Întâlnirea i‑a avut ca invitați pe Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și pe prof. univ. dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie a Universității „Babeș‑Bolyai”, care au pus în dialog două perspective complementare asupra frământărilor lumii de astăzi.

Cei doi au analizat teme precum criza sensului, diferitele forme de risipire a vieții și nevoia de reguli și norme clare pentru orientarea omului contemporan. Un accent aparte a fost pus pe impactul inteligenței artificiale asupra vieții personale și a practicilor terapeutice. Deși poate părea o soluție rapidă, utilizarea platformelor de tip chat ridică probleme serioase privind regula confidenței și autenticitatea relației interumane. S‑a mai discutat despre modul în care creștinii pot forma comunități solide, capabile să reziste fragmentării lumii contemporane, inspirându‑se din reflecțiile propuse de Rod Dreher în volumul „Opțiunea Benedict”. Concluzia întâlnirii a fost că psihologia și teologia nu se exclud, ci se completează, oferind împreună soluții care pot sprijini omul de astăzi în redescoperirea sensului și a echilibrului. La final, cei doi invitați au răspuns întrebărilor venite din partea publicului.

A 5‑a ediție a evenimentului „Hai să facem Ziua Bună!” s‑a desfăşurat în perioada 5–7 septembrie, fiind organizată de Parohia ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Mina” și Asociația „Locul lui Mina”, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj‑Napoca și al Consiliului Județean Cluj.