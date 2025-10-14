Hirotonie la Catedrala Patriarhală din București

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, marți, 14 octombrie, la Catedrala Patriarhală din Capitală. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai sfântului lăcaș.

În cuvântul de învățătură, rostit după Sfânta Evanghelie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre o minune petrecută cu moaștele Sfintei Parascheva: incendiul declanșat în anul 1888 asupra Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași nu a deteriorat sfântul odor păstrat în interiorul acesteia.

„Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost așezată în biserica cea mai frumoasă a cetății Iașilor și a Moldovei, și a rămas acolo până în anul 1888. În noaptea dintre 26 și 27 decembrie, un incendiu a ars în întregime paraclisul în care slujeau iarna monahii de la Mănăstirea «Sfinții Trei Ierarhi». Dar racla din lemn de chiparos, acoperită de catifea, bătută în cuie de argint, a ars foarte puțin, doar pe dinafară. Moaștele sfintei nu au fost atinse de flăcări. Reprezentații Primăriei din Iași veniți atunci au constatat acest lucru și au amintit această minune într‑un proces‑verbal, care se păstrează printre documentele importante care vorbesc despre prezența Sfintei Parascheva în cetatea Iașilor. Se spune că Sfântul Mitropolit Iosif Naniescu a venit desculț, deși era iarnă, de la Reședința mitropolitană până la Mănăstirea «Sfinții Trei Ierarhi» când a auzit de incendiu. El a hotărât ca sfintele moaște să fie mutate în Catedrala Mitropolitană pe care el o terminase, începută de Veniamin Costachi, dar care a rămas neterminată în urma unui cutremur. Atunci a rugat familia unui boier din ținutul Fălticenilor să îi facă Sfintei Parascheva o raclă din argint. Acel boier a onorat această rugăminte a mitropolitului și de atunci moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva sunt în această raclă de argint”, a spus ierarhul.

În ziua în care a fost cinstită ocrotitoarea Moldovei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l‑a hirotonit în treapta de diacon psaltul Mihai Zapodeanu din cadrul Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

Credincioșii care au poposit astăzi la Catedrala Patriarhală din București s‑au putut închina la un veșmânt ce a acoperit o perioadă de timp moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.