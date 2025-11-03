Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hirotonie la o biserică din Slobozia

Știri
Data: 03 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 2 noiembrie, Sfânta Liturghie în biserica parohială „Sfântul Matei” din Slobozia, județul Ialomița, înconjurat de un sobor de slujitori, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

Dialogul liturgic a fost întreținut de Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia, care au oferit răspunsurile la strană.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Valentin Botezan. La momentul chinonicului, Grupul vocal „Serafimii” al parohiei‑gazdă a susținut un recital de pricesne, aducând prin cântare slavă lui Dumnezeu și bucurie duhovnicească celor prezenți la Sfânta Liturghie.

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a vorbit despre Parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, despre îndemnul Mântuitorului de a folosi cu înțelepciune în această viață darurile materiale pe care le primim de la Dumnezeu pentru a binecuvânta cărările vieții veșnice.

La final, ierarhul i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți.

 

