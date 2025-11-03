Hirotonie la o biserică din Slobozia

Data: 03 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 2 noiembrie, Sfânta Liturghie în biserica parohială „Sfântul Matei” din Slobozia, județul Ialomița, înconjurat de un sobor de slujitori, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

Dialogul liturgic a fost întreținut de Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia, care au oferit răspunsurile la strană.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Valentin Botezan. La momentul chinonicului, Grupul vocal „Serafimii” al parohiei‑gazdă a susținut un recital de pricesne, aducând prin cântare slavă lui Dumnezeu și bucurie duhovnicească celor prezenți la Sfânta Liturghie.

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a vorbit despre Parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, despre îndemnul Mântuitorului de a folosi cu înțelepciune în această viață darurile materiale pe care le primim de la Dumnezeu pentru a binecuvânta cărările vieții veșnice.

La final, ierarhul i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți.