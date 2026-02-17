Hirotonie la Paraclisul mitropolitan din Chișinău

Data: 17 Feb 2026

De sărbătoarea Sfântului Mucenic Trifon și în ajunul prăznuirii Întâmpinării Domnului, după calendarul neîndreptat, Paraclisul Reședinței mitropolitane din Chișinău a devenit loc de aleasă bucurie duhovnicească, adunând mulțime de credincioși din capitală, veniți să participe, în duh de rugăciune și comuniune, la Sfânta Liturghie.

În mijlocul lor s‑a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte clerici ai Centrului eparhial Chișinău, între care părintele Gabriel‑Andrei Gherasă, vicar administrativ. În cadrul slujbei au fost înălțate rugăciuni pentru cei vii și pentru cei adormiți întru Domnul, într‑o atmosferă de profundă evlavie.

Momentul central al zilei l‑a constituit hirotonia întru preot a părintelui arhidiacon Iurie Saganovschi, secretar al cabinetului mitropolitan. După ani de slujire vrednică în treapta diaconiei și după o implicare susținută în viața administrativă și pastorală a eparhiei, părintele Iurie a primit darul preoției, fiind rânduit spre păstorire la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Durlești.