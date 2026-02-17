Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hirotonie la Paraclisul mitropolitan din Chișinău

Data: 17 Feb 2026
Data: 17 Feb 2026

De sărbătoarea Sfântului Mucenic Trifon și în ajunul prăznuirii Întâmpinării Domnului, după calendarul neîndreptat, Paraclisul Reședinței mitropolitane din Chișinău a devenit loc de aleasă bucurie duhovnicească, adunând mulțime de credincioși din capitală, veniți să participe, în duh de rugăciune și comuniune, la Sfânta Liturghie.

În mijlocul lor s‑a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte clerici ai Centrului eparhial Chișinău, între care părintele Gabriel‑Andrei Gherasă, vicar administrativ. În cadrul slujbei au fost înălțate rugăciuni pentru cei vii și pentru cei adormiți întru Domnul, într‑o atmosferă de profundă evlavie.

Momentul central al zilei l‑a constituit hirotonia întru preot a părintelui arhidiacon Iurie Saganovschi, secretar al cabinetului mitropolitan. După ani de slujire vrednică în treapta diaconiei și după o implicare susținută în viața administrativă și pastorală a eparhiei, părintele Iurie a primit darul preoției, fiind rânduit spre păstorire la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Durlești.

 

