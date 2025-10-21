Hirotonie și instalare de preot paroh în localitatea vasluiană Valea Popii

Data: 21 Octombrie 2025

Duminică, 19 octombrie, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în localitatea Valea Popii, filie a Parohiei Drăgești, Protopopiatul Vaslui. Cu acest prilej, l-a hirotonit pe noul paroh al acestei comunități. Din soborul slujitorilor a făcut parte și părintele protopop Adrian Chirvasă.

În omilia rostită după citirea fragmentului evanghelic ce relatează învierea fiului văduvei din Nain, ierarhul Hușilor a explicat ce stare sufletească se ascundea în spatele îndemnului de a nu plânge adresat de Domnul Iisus mamei ce își conducea fiul spre mormânt.

Preasfinția Sa a arătat că cel aflat în suferință nu are nevoie de vorbe, ci de o prezență plină de compasiune și iubire: „Cea mai mare mângâiere pentru un om care suferă și trăiește o dramă înlăuntrul inimii sale este atunci când cineva îi poate fi alături cu prezența, cu o vorbă bună, cu strădania de a înțelege ce se întâmplă în sufletul său. Noi suntem grăbiți, avem multe prejudecăți pe care le lăsăm să planeze în jurul celor care suferă și trăiesc această dramă în sufletul lor; toate acestea ne aruncă într‑o formă de indiferență sau, mai grav, printr‑o asemenea atitudine, amplificăm și mai mult suferința din fața omului. De multe ori, omul care duce o suferință în adâncul inimii sale nu are nevoie de vorbe. Are nevoie doar de o prezență care să iradieze foarte multă iubire și compasiune”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru George Moga, pe seama Parohiei Drăgești, iar la finalul slujbei, l‑a instalat ca paroh al acestei comunități, înmânându‑i Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile lăcașului de cult.