Hirotonii la mănăstirea buzoiană Ciolanu

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Ciolanu din comuna buzoiană Tisău, hirotonind un preot și un diacon. Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei a dat răspunsurile la strană.

Ierarhul a slujit în biserica mare a lăcașului monastic, aflată sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, împreună cu un sobor de 12 clerici.

Omilia duminicală a fost rostită de Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a reliefat sensurile duhovnicești ale pasajului evanghelic ce relatează Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr (Luca 16, 19‑31), subliniind contrastul dintre nepăsarea celui înstărit și smerenia celui lipsit de cele materiale, dar bogat în credință.

În cadrul Sfintei Liturghii, arhidiaconul Bogdan Olteanu, fost inspector eparhial și slujitor la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din Buzău, a fost hirotonit în treapta de preot pe seama Parohiei Mărăcineni I, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, din Protoieria Buzău I, județul Buzău, iar teologul Vasile‑Georgian Calașnicov, inspector eparhial la Sectorul cultural și comunicații media, a primit hirotonia întru diacon.