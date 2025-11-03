Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hirotonii la mănăstirea buzoiană Ciolanu

Hirotonii la mănăstirea buzoiană Ciolanu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 03 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Ciolanu din comuna buzoiană Tisău, hirotonind un preot și un diacon. Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei a dat răspunsurile la strană.

Ierarhul a slujit în biserica mare a lăcașului monastic, aflată sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, împreună cu un sobor de 12 clerici.

Omilia duminicală a fost rostită de Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a reliefat sensurile duhovnicești ale pasajului evanghelic ce relatează Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr (Luca 16, 19‑31), subliniind contrastul dintre nepăsarea celui înstărit și smerenia celui lipsit de cele materiale, dar bogat în credință.

În cadrul Sfintei Liturghii, arhidiaconul Bogdan Olteanu, fost inspector eparhial și slujitor la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din Buzău, a fost hirotonit în treapta de preot pe seama Parohiei Mărăcineni I, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, din Protoieria Buzău I, județul Buzău, iar teologul Vasile‑Georgian Calașnicov, inspector eparhial la Sectorul cultural și comunicații media, a primit hirotonia întru diacon.

 

Citeşte mai multe despre:   hirotonie  -   Mănăstirea Ciolanu  -   IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
