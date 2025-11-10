Hramul bisericii din cartierul clujean Dâmbul Rotund

În ziua de prăznuire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sâmbătă, 8 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul clujean Dâmbul Rotund, cu prilejul hramului lăcașului de cult.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Acoperiți‑ne pe noi cu acoperământul aripilor voastre”, vorbindu‑le celor prezenți despre misiunea pe care o fac în lume Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pornind de la troparul lor: „Mai‑marilor Voievozi ai oștirilor cerești, rugămu‑vă pe voi, noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiți cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești, păzindu‑ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm: Izbăviți‑ne din nevoi, ca niște Mai‑mari peste cetele Puterilor celor de sus”. De asemenea, ierarhul a vorbit despre cinstea pe care au manifestat‑o transilvănenii, de‑a lungul timpului, pentru Sfinții Arhangheli.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Savir Olar. Acesta urmează a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Căpușu Mic, Protopopiatul Huedin. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Synavlia” din Cluj‑Napoca. La chinonic, corul parohial a interpretat pricesne.

La finalul slujbei, părintele protopop Alexandru Constantin Ciui, care este și parohul bisericii, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare. Tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le‑a dăruit cărți duhovnicești.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită în prezența a numeroși credincioși - mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare -, a oficialităților civile și militare, precum și a reprezentanților mediului academic. O parte dintre cei prezenți au participat la slujbă în fața bisericii, rugându‑se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, dar și pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

Prăznuirea hramului a început vineri seara, cu Taina Sfântului Maslu, slujbă săvârşită de un sobor de clerici format din preoții de slujire caritativă de la spitalele din Cluj‑Napoca. La finalul slujbei, pr. dr. Bogdan Chiorean, directorul Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj‑Napoca, a ținut un cuvânt de învățătură.

Comunitatea parohială din Dâmbu Rotund este deservită de preotul paroh Alexandru‑Constantin Ciui, care este și protoiereul Protopopiatului Cluj‑Napoca, și de preotul slujitor Vasile‑Mihai Pop, împreună cu preoții pensionari Augustin Bora (fost paroh între anii 2000 și 2017) și Vasile Crișan.