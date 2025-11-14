Hramul Bisericii „Sfântul Grigorie Palama” din Capitală

În fiecare an, în ziua de 14 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama. Cu acest prilej, biserica aflată în complexul Universității Naționale de Știință și Tehnologie „Politehnica” din București și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Credincioșii prezenți au putut să se închine la o părticică din sfintele moaște ale marelui dogmatist al harului lui Dumnezeu.

Programul liturgic a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte: pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr. lect. univ. dr. Marian Mihai, parohul sfântului lăcaș; pr. Răzvan Ionescu, slujitor la Biserica „Sfânta Parascheva și Sfânta Genoveva” din Paris și prodecanul Centrului Ortodox de Studii și Cercetări „Dumitru Stăniloae”; pr. Maricel Popa; diac. lect. univ. dr. Sabin Preda.

Părintele conf. univ. dr. Gheorghe Holbea a vorbit despre contribuția rugăciunii isihaste a Sfântului Grigorie Palama în spiritualitatea românească: „Ceea ce este important pentru noi, românii, este faptul că prin această metodă isihastă a coborârii minții în inimă, a rugăciunii Mântuitorului Iisus Hristos, mărturisitorii din temnițele comuniste au transformat celulele de tortură în tot atâtea chilii isihaste. De fapt, aceasta este minunea pe care a săvârșit‑o Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfântul Grigorie Palama, de‑a lungul veacurilor. Pentru noi, foarte important este că părintele ieroschimonah Daniil Sandu Tudor, căruia peste câteva zile îi serbăm trecerea la Domnul, la data de 17 noiembrie 1962, a realizat cea mai profundă decantare lirică a teologiei Sfântului Grigorie Palama, despre Maica Domnului «isihasta», în Imnul Acatist de la Rugul Aprins, mai întâi alcătuit la 1948, iar apoi în 1958, înainte de a fi aruncat în închisoare, al cărui refren este: «Bucură‑te, Mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune»”, a spus părintele prodecan.

Importanța hramului bisericii a fost evidențiată de părintele lect. dr. Marian Mihai: „Este o bucurie nu numai pentru biserica noastră, ci și pentru întreaga Ortodoxie, pentru că Sfântul Grigorie Palama este «luminătorul Ortodoxiei», după cum spune troparul lui. Sfântul Grigorie Palama este prăznuit în Duminica a 2‑a a Sfântului și Marelui Post și la 14 noiembrie. Ca la fiecare sărbătoare, orice suflet se bucură. Înainte de toate, ne bucurăm prin prăznuire duhovnicească, și mă refer aici la Sfânta Liturghie. Adăugăm apoi, pentru neputințele noastre: un ceai, o cafea, puțin vin, câteva pachete pentru oamenii care vin special pentru această sărbătoare, precum și o mică agapă pentru enoriașii acestei biserici. Spun că este o bucurie pentru că Sfântul Grigorie Palama nu face altceva decât să continue tradiția și învățătura Părinților Bisericii. Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur au transmis o tradiție care vorbea și care învăța despre harul dumnezeiesc”, a spus părintele paroh.

La final, a fost săvârșită slujba Parastasului pentru ctitorii sfântului lăcaș.