Hramul istoric al Catedralei Mitropolitane din Iași

Catedrala Mitropolitană din Iași și‑a sărbătorit astăzi hramul istoric, praznicul Întâmpinării Domnului Iisus Hristos. Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu patru ierarhi ai Bisericii noastre, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Numeroși credincioși s‑au rugat la Catedrala Mitropolitană din Iași, care și‑a sărbătorit hramul istoric. Slujba Sfintei Liturghii, în ziua slăvitului praznic al Întâmpinării Domnului, a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși veniți din întreaga Moldovă.

Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, la hramul catedralei ieșene au slujit și Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de tineri din toate asociațiile studențești, marcând Ziua Mondială a Tineretului Ortodox.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre chemarea sărbătorii Întâmpinării Domnului de a‑L primi pe Hristos în inimile noastre: „Chemarea sărbătorii de astăzi este să mergem cu brațele deschise către Pruncul Iisus Hristos și să‑L primim în inimile noastre. Să‑I mulțumim, în primul rând, pentru darul vieții și să‑L rugăm ca acest dar să rămână cu noi atât timp cât ne este de folos pentru a dobândi mântuirea. Să mulțumim pentru părinții pe care îi avem, care, la rândul lor, au fost binecuvântați cu darul vieții. Această viață să o prețuim și să o punem înaintea Domnului, pentru că atunci ne împlinim cu adevărat, când viața se întoarce cu mulțumire către izvorul său. Și doar atunci putem rosti și noi frumoasa rugăciune care ne‑a rămas de la bătrânul Simeon: «Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, în pace, căci văzură ochii mei mântuirea Ta». Noi vedem această mântuire, iubiți credincioși, la fiecare Dumnezeiască Liturghie. Mântuitorul Se coboară între noi, vine și ni Se oferă, ne îmbrățișează și ne întâmpină. De aceea, doresc ca praznicul de astăzi să fie un moment duhovnicesc al întâlnirii și al îmbrățișării cu Dumnezeu, iar mai apoi al întoarcerii noastre la case, având starea și bucuria pe care le‑au avut Dreptul Simeon, cel care L‑a văzut pe Domnul în templul din Ierusalim, și prorocița Ana, care așteptase acolo în rugăciune și viață curată. Aceștia au avut marea binecuvântare ca toată jertfa și osteneala lor să fie primite de Domnul. Să primească Domnul și jertfa dumneavoastră, și osteneala, și gândul, și rugăciunea și să vă îmbrățișeze, să vă întâmpine și să vă binecuvânteze”.

În cadrul slujbei de astăzi, arhidiaconul Mircea Laurean, slujitor al Catedralei Mitropolitane, a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Galata din Iași.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Teofan le‑a adresat credincioșilor un cuvânt de folos duhovnicesc, subliniind importanța întâmpinării lui Hristos în viața fiecărui creștin: „Bătrânul Simeon L‑a întâlnit pe Domnul Hristos în templul din Ierusalim. Locul în care ne întâlnim cu Același Domn și Dumnezeu este sfânta biserică. În biserică, în special la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, se împlinește un schimb minunat de daruri, asemenea celui din templul din Ierusalim, unde bătrânul Simeon I‑a dăruit lui Dumnezeu întreaga sa așteptare. Același lucru l‑a împlinit și prorocița Ana, iar în schimb L‑au primit pe Domnul Hristos. În Sfânta Liturghie, în sfânta biserică, nădăjduim să‑I oferim lui Dumnezeu viața noastră, gândul nostru, dorințele noastre, punând înaintea Lui chiar și slăbiciunile noastre, cu nădejdea că vom primi în schimb viața lui Dumnezeu, așezată în Trupul și Sângele Domnului Hristos”.