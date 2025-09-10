Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Mănăstirii Ciucea, judeţul Cluj

Un articol de: Dragoș Stroian - 10 Septembrie 2025

În ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s‑a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Ciucea, județul Cluj, unde a săvârşit Sfânta Liturghie.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a evidențiat bucuria care însoțește praznicul Nașterii Maicii Domnului, precum și temeiul ei duhovnicesc. Totodată, a descris acest sentiment în lumina credinței creștine. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theotokos” din Cluj‑Napoca.

La finalul slujbei, duhovnicul mănăstirii, pr. Ioan Gânscă, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, subliniind, în același timp, că este o onoare pentru Mănăstirea Ciucea ca prima Sfântă Liturghie a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, după hirotonia întru arhiereu, să fie săvârșită la această vatră monahală. Slujba a fost săvârşită în prezența a numeroși credincioși și a oficialităților locale.

Mănăstirea de la Ciucea, ctitorită de soții Goga şi înfiinţată în anul 1939, la un an după trecerea la cele veșnice a poetului Octavian Goga, a funcționat până în 1945, când a fost închisă de regimul comunist. Așezământul monahal actual a fost reînființat în 1994, cu purtarea de grijă a vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania și o are ca stareță pe stavrofora Inocenția Filip.

