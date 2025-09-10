Hramul Mănăstirii Ciucea, judeţul Cluj

În ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s‑a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Ciucea, județul Cluj, unde a săvârşit Sfânta Liturghie.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a evidențiat bucuria care însoțește praznicul Nașterii Maicii Domnului, precum și temeiul ei duhovnicesc. Totodată, a descris acest sentiment în lumina credinței creștine. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theotokos” din Cluj‑Napoca.

La finalul slujbei, duhovnicul mănăstirii, pr. Ioan Gânscă, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, subliniind, în același timp, că este o onoare pentru Mănăstirea Ciucea ca prima Sfântă Liturghie a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, după hirotonia întru arhiereu, să fie săvârșită la această vatră monahală. Slujba a fost săvârşită în prezența a numeroși credincioși și a oficialităților locale.

Mănăstirea de la Ciucea, ctitorită de soții Goga şi înfiinţată în anul 1939, la un an după trecerea la cele veșnice a poetului Octavian Goga, a funcționat până în 1945, când a fost închisă de regimul comunist. Așezământul monahal actual a fost reînființat în 1994, cu purtarea de grijă a vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania și o are ca stareță pe stavrofora Inocenția Filip.