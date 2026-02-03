Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Mănăstirii „Întâmpinarea Domnului” din Năvodari

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 03 Feb 2026

În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din apropierea orașului Năvodari, județul Constanţa, și‑a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un diacon.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre legământul pe care Dumnezeu l-a facut cu Dreptul Simeon că nu  va muri până ce nu va vedea pe Fiul lui Dumnezeu întrupat.

 

 

