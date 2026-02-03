Hramul Mănăstirii „Întâmpinarea Domnului” din Năvodari

În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din apropierea orașului Năvodari, județul Constanţa, și‑a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un diacon.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre legământul pe care Dumnezeu l-a facut cu Dreptul Simeon că nu va muri până ce nu va vedea pe Fiul lui Dumnezeu întrupat.