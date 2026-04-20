Hramul Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” din Măcin

Izvorul Tămăduirii a fost prăznuit vineri, 17 aprilie, și la mănăstirea cu acest hram, de la poalele Munților Măcin, județul Tulcea. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte și părintele arhimandrit Ieronim Vasile, starețul mănăstirii, în prezența a numeroși credincioși veniți în pelerinaj din mai multe zone ale țării.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat semnificația duhovnicească a sărbătorii, subliniind legătura profundă dintre lumina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos și lucrarea vindecătoare a harului dumnezeiesc în viața credincioșilor.

„Ne‑am bucurat de Sfânta Liturghie și ne‑am împărtășit din cuvântul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Cu adevărat, Învierea Domnului este și o înviere a noastră spirituală, pentru că, așa cum cântăm, am trecut de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Maica Domnului este pururi izvorâtoare de tămăduiri pentru toți cei care aleargă la sfântul ei acoperământ”, a explicat Preasfinția Sa pentru TRINITAS TV.

La rândul său, părintele arhimandrit Ieronim Vasile a adresat cuvinte de mulțumire Preasfințitului Părinte Visarion pentru bucuria participării la hramul mănăstirii.

În cadrul slujbei au fost pomeniți ctitorii și binefăcătorii mănăstirii.

După Sfânta Liturghie, clerul și credincioșii au mers în procesiune, unde a fost săvârșită tradiționala slujbă de sfințire a apei. Pelerinii au fost stropiți cu agheasmă, spre binecuvântarea și întărirea lor sufletească și trupească, ne‑a transmis pr. Felix Neculai.