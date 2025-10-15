Hramul Mănăstirii Râșca Transilvană

În ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, marți, 14 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a liturghisit la Mănăstirea Râșca Transilvană, județul Cluj, cu prilejul hramului.

În biserica așezământului monahal, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Răstignire duhovnicească”. Pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să‑Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34), ierarhul a subliniat virtuțile Sfintei Cuvioase Parascheva, subliniind că aceasta este un exemplu desăvârșit de urmare a lui Hristos.

Totodată, Mitropolitul Clujului a arătat că, pentru a‑L urma cu adevărat pe Hristos, asemenea Sfintei Parascheva, este nevoie să ne răstignim duhovnicește, cu ajutorul a patru „cuie” duhovnicești: aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de Rai și aducerea aminte de iad.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

La finalul slujbei, ierarhul a sfințit cele trei clopote ale așezământului monahal. Acestea au fost realizate la Turnătoria „Grassmayr” din Innsbruck, Austria.

Părintele stareț Casian Ioana a mulțumit ierarhului și tuturor celor care ajută și cercetează mănăstirea. În semn de prețuire și recunoștință, pentru implicarea constantă în viața și activitățile așezământului monahal, Părintele Mitropolit Andrei a oferit diplome de aleasă cinstire mai multor binefăcători. La Sfânta Liturghie au participat oficialități locale și numeroși pelerini.