Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hramul Mănăstirii Râșca Transilvană

Hramul Mănăstirii Râșca Transilvană

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Darius Echim - 15 Octombrie 2025

În ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, marți, 14 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a liturghisit la Mănăstirea Râșca Transilvană, județul Cluj, cu prilejul hramului.

În biserica așezământului monahal, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Răstignire duhovnicească”. Pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să‑Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34), ierarhul a subliniat virtuțile Sfintei Cuvioase Parascheva, subliniind că aceasta este un exemplu desăvârșit de urmare a lui Hristos.

Totodată, Mitropolitul Clujului a arătat că, pentru a‑L urma cu adevărat pe Hristos, asemenea Sfintei Parascheva, este nevoie să ne răstignim duhovnicește, cu ajutorul a patru „cuie” duhovnicești: aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de Rai și aducerea aminte de iad.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

La finalul slujbei, ierarhul a sfințit cele trei clopote ale așezământului monahal. Acestea au fost realizate la Turnătoria „Grassmayr” din Innsbruck, Austria.

Părintele stareț Casian Ioana a mulțumit ierarhului și tuturor celor care ajută și cercetează mănăstirea. În semn de prețuire și recunoștință, pentru implicarea constantă în viața și activitățile așezământului monahal, Părintele Mitropolit Andrei a oferit diplome de aleasă cinstire mai multor binefăcători. La Sfânta Liturghie au participat oficialități locale și numeroși pelerini.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   Mănăstirea Râșca Transilvană  -   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri