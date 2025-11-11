Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Mănăstirii „Sfinții Voievozi” din Slobozia

Știri
Data: 11 Noiembrie 2025

Istoricul așezământ monahal „Sfinții Voievozi” din orașul Slobozia, județul Ialomița, și‑a sărbătorit hramul sâmbătă, 8 noiembrie, de praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, conform site‑ului eparhiei, sfesc.ro. Sărbătoarea a adus bucurie duhovnicească pentru mulți credincioși din Bărăgan care au avut ocazia să cinstească și icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, județul Galați, adusă din Eparhia Dunării de Jos.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, înconjurați de un sobor din care a făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial și starețul așezământului monahal.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian rostit un cuvânt de învățătură la pericopa evanghelică și au vorbit despre prezența și lucrarea sfinților îngeri în viața noastră și despre Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii Mănăstirii „Sfinții Voievozi”.

Preasfințitul Părinte Vincențiu a adresat cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Casian pentru pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, aducând mare folos duhovnicesc credincioșilor Eparhiei Sloboziei și Călărașilor.

Icoana Maicii Domnului de la Adam a rămas spre închinare în orașul Slobozia până luni, 10 noiembrie.

 

