Hramul Mănăstirii „Sfinții Voievozi” din Slobozia

Data: 11 Noiembrie 2025

Istoricul așezământ monahal „Sfinții Voievozi” din orașul Slobozia, județul Ialomița, și‑a sărbătorit hramul sâmbătă, 8 noiembrie, de praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, conform site‑ului eparhiei, sfesc.ro. Sărbătoarea a adus bucurie duhovnicească pentru mulți credincioși din Bărăgan care au avut ocazia să cinstească și icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, județul Galați, adusă din Eparhia Dunării de Jos.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, înconjurați de un sobor din care a făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial și starețul așezământului monahal.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian rostit un cuvânt de învățătură la pericopa evanghelică și au vorbit despre prezența și lucrarea sfinților îngeri în viața noastră și despre Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii Mănăstirii „Sfinții Voievozi”.

Preasfințitul Părinte Vincențiu a adresat cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Casian pentru pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, aducând mare folos duhovnicesc credincioșilor Eparhiei Sloboziei și Călărașilor.

Icoana Maicii Domnului de la Adam a rămas spre închinare în orașul Slobozia până luni, 10 noiembrie.