Hramul schitului de maici de la Bodrogu Vechi

În ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, 14 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica nouă a schitului de maici din satul Bodrogu Vechi, județul Arad, închinat ocrotitoarei Moldovei.

Din soborul slujitor au făcut parte părintele protos. Iustin Popovici, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Aradului; părintele protos. Grigorie Timiș, starețul Mănăstirii Hodoș‑Bodrog; părintele protos. Nicolae Tang, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad și viețuitor la Mănăstirea Hodoș‑Bodrog; părintele Mihai Blidar de la Parohia Sâmpetru German, părintele ierom. Antonie Oanea, ierodiaconul Cleopa Nistor și alți clerici.

La momentul rânduit, chiriarhul a rostit un bogat cuvânt de învățătură cu titlul „Pregătire pentru viață” (Marcu 8, 34‑38; 2 Corinteni, 3, 17‑18 și 4, 6‑10). Ierarhul a spus că aducerea sfintelor moaște ale Cuvioasei Parascheva la Iași în 1641 a însemnat și o reprezentare a virtuților poporului nostru pentru care ea a mijlocit mereu ajutor spre propășire.

La finalul slujbei, în numele obștii monahale și al pelerinilor, părintele protos. Nicolae Tang i‑a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru slujire, evidențiind consecvența întru slujire de peste 60 de ani a Înaltpreasfinției Sale, mai ales că în anul acesta celebrăm 100 de ani de Patriarhat, de jertfă și slujire a Bisericii și a neamului. De asemenea, le‑a mulțumit tuturor preoților împreună slujitori, precum și pelerinilor veniți să o cinstească pe Sfânta Parascheva, ocrotitoarea acestui așezământ monahal.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox din Arad.

În biserica cea nouă a schitului se află și un veșmânt care a acoperit o perioadă de timp sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva, donație a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe vremea când păstorea Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Schitul a fost înființat în urmă cu 25 de ani, ca metoc al Mănăstirii Hodoș‑Bodrog, iar din anul 2017 o are ca stareță pe monahia Teodora Opriș, fostă bibliotecară la Centrul eparhial Arad.