Hramul Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Buzău și Vrancea

De sărbătoarea Soborului Maicii Domnului, 26 decembrie, Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR‑ABV) și‑a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în Catedrala voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului eparhial din Buzău.

Împreună cu ierarhul a slujit şi un sobor de 13 clerici, printre care s‑au aflat pr. Dan Necula, consilier eparhial și eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale „Înălțarea Domnului” din Buzău; pr. Vasile‑Alexandru Zotoiu, consilier eparhial și eclesiarh al Catedralei voievodale, și pr. Ioan Ploscaru, paroh al Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Focșani.

La eveniment au participat o parte dintre membrele SNFOR‑ABV, în frunte cu președinta Neluța‑Mirela Furtună.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a subliniat semnificația Soborului Maicii Domnului, explicând că această sărbătoare adună întreaga comunitate creștină pentru a o cinsti pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat rolul fundamental al Preacuratei Fecioare Maria în istoria mântuirii, cea care, prin ascultare, smerenie și credință, a devenit icoana desăvârșită a Bisericii și mijlocitoarea permanentă între Dumnezeu și oameni.

Totodată, chiriarhul a amintit efortul fondatoarelor Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române și al celor care, în perioada interbelică, au susținut misiunea creștină în comunitate, încurajându‑le pe membrele actuale ale SNFOR‑ABV să urmeze exemplul Maicii Domnului prin rugăciune, implicare în viața Bisericii și milostenie.

La momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, arhidiaconul Alexandru‑Mihail Savin a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Focșani, județul Vrancea.

Cântările liturgice au fost interpretate de psalții Catedralei voievodale și de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.