Hramul unui biserici din Râmnicu Vâlcea

Data: 15 Octombrie 2025

„Sfânta Cuvioasă Parascheva a privit milostenia drept actul care cuprinde atât darurile materiale, cât și cele spirituale, ambele fiind necesare pentru o viață plăcută lui Dumnezeu. Milostenia a fost calea prin care a răspuns iubirii lui Dumnezeu, dar ne‑a și încredințat că darurile spirituale și materiale sunt mijloace de apropiere față de Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la hramul Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Râmnicu Vâlcea. Marți, 14 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica acestei comunități și i‑a binecuvântat pe credinicioșii prezenți.

În cuvântul de învățătură, chiriarhul a accentuat că „apropierea față de Dumnezeu, pe care Sfânta Cuvioasă Parascheva a dorit‑o întreaga sa viață, a presupus o viață de rugăciune, de asceză, de milostenie și jertfă de sine”, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.