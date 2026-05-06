Hramul unui schit din județul Argeș

Data: 06 Mai 2026

Schitul „Sfântul Ierarh Modest” din județul Argeș și‑a sărbătorit marți, 5 mai, cel de‑al doilea hram, închinat Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, prilej de rugăciune și comuniune duhovnicească pentru credincioși. Obștea schitului și credincioșii argeșeni au primit cu această ocazie binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, informează arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Această vizită arhierească a fost și un moment de încurajare pentru obște, deoarece, în prezent, la schit se construiește un nou paraclis închinat Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. După obținerea terenului pe care se află, în anul 2003, Schitul „Sfântul Ierarh Modest” a fost înființat cu aprobarea ierarhului locului, construindu‑se o biserică din lemn, chilii și spații administrative. Din 2022, egumena schitului este monahia Anastasia Dincă, care, sprijinită de ctitori și binefăcători, a efectuat mai multe lucrări de amenajare și înfrumusețare a chiliilor și spațiilor administrative.

 

