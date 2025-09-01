„Hristos, centrul timpului și împlinirea istoriei”

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi, 1 septembrie, începutul Anului bisericesc. Evenimentul a fost marcat la Catedrala Patriarhală din București prin săvârșirea slujbei de Te Deum de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Potrivit Sinaxarului Bisericii Ortodoxe, la data de 1 septembrie se serbează începutul indictionului, adică al noului An bisericesc, moment marcat prin săvârșirea slujbei de Te Deum, rânduială în care este adusă mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate cu îmbelșugare asupra poporului și Bisericii în anul care s-a încheiat și se cere, în același timp, milostivirea Sa și în anul care tocmai a început.

La Catedrala Patriarhală din București, ziua de 1 septembrie a debutat prin săvârșirea slujbei Utreniei și a Sfintei Liturghii de către un sobor de slujitori. În continuare, în sfântul lăcaș, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a săvârșit slujba de Te Deum la Anul nou bisericesc.

La finalul acesteia, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat faptul că începutul noului An bisericesc își are originea în tradițiile vechi-testamentare legate de crearea lumii și de alte evenimente semnificative din istoria mântuirii: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi începem un nou An bisericesc. Este un prilej de bucurie, de recunoștință, dar și de reflecție la cum să folosim timpul pe care ni-l dăruiește Dumnezeu. Timpul nu este doar o succesiune de zile, de luni sau de ani, ci este un dar pe care Dumnezeu ni-l oferă pentru a crește în credință și a ne apropia mai mult de mântuire. Anul civil, pe care îl începem la 1 ianuarie, privește mai ales organizarea vieții laice, sociale. Anul bisericesc, însă, pe care îl începem la 1 septembrie, este legat în chip deosebit de dimensiunea duhovnicească sau liturgică a timpului. Potrivit sinaxarului acestei zile, data de început a anului bisericesc a fost moștenită din tradiția Vechiului Testament. Ziua de 1 septembrie era considerată ca fiind ziua în care Dumnezeu a început crearea lumii. Era considerată și ziua în care apele potopului s-au retras în vremea lui Noe, moment ce a însemnat un nou început, o nouă creație a lumii. Un alt motiv pentru sărbătorirea acestei zile a fost tradiția că în această zi a coborât Moise din Muntele Sinai purtând Tablele Legii. De asemenea, tot în septembrie a fost sfințit Templul lui Solomon și acesta s-a considerat a fi un nou început dedicat slujirii lui Dumnezeu”.

În continuare, Preasfinția Sa a subliniat motivul citirii pasajului evanghelic ce înfățișează începutul propovăduirii Domnului în Nazaret: „Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi la slujba de Te Deum ne spune că Însuși Mântuitorul Hristos și-a început activitatea într-o zi ca aceasta, citind în sinagoga din Nazaret cuvintele Prorocului Isaia despre Persoana Sa dumnezeiască: «Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi și să vestesc anul plăcut Domnului» (Luca 4, 18-19). Aceasta este temelia duhovnicească a sărbătoririi începutului anului bisericesc, nu doar o numărătoare de zile, ci vestirea anului Domnului, un alt an în care Hristos Domnul Se face prezent ca Mântuitor, Doctor al sufletelor și al trupurilor noastre, ca Izbăvitor al celor apăsați. Începutul anului bisericesc înseamnă un nou timp pe care ni-l dăruiește Hristos ca să trăim anul binecuvântat de El. Pentru creștini, hotărârea de a începe anul bisericesc la 1 septembrie a fost luată de Sfinții Părinți de la Sinodul Întâi Ecumenic de la Niceea. Prin această rânduială, Biserica a arătat că timpul este sfințit de prezența lui Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt. Mai târziu, un mare fiu al pământului nostru, Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, născut în Dobrogea, pe care noi îl prăznuim astăzi, a dat lumii întreaga cronologie creștină, fixând numărătoarea anilor de la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Prin el, întreaga istorie a lumii a primit un nou sens și Hristos a devenit centrul timpului și împlinirea istoriei”.

Totodată, Episcopul-vicar patriarhal a vorbit despre specificul acestui Te Deum: „Astăzi, la începutul Anului nou bisericesc, am săvârșit slujba de Te Deum, adică de mulțumire adusă lui Dumnezeu. Această rugăciune are o intensitate aparte pentru faptul că adună în ea recunoștința noastră pentru binefacerile primite în anul care a trecut și, totodată, este o chemare a binecuvântării lui Dumnezeu peste anul care începe. Este, într-un fel, o sinteză a rugăciunilor din anul trecut, dar și o chemare la înnoirea vieții noastre duhovnicești. De aceea, suntem datori cu toții să trăim acest început de an bisericesc cu gândul și rugăciunea îndreptate către Hristos, fiindcă El este Singurul care dă valoare timpului și sens vieții noastre”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.