Icoana „Dulcea Sărutare” la Biserica „Sfântul Ioan”- Moși din Capitală

La Biserica Parohiei „Sfântul Ioan”-Moși din București va fi adusă luni, 29 septembrie, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, pictată de preotul Luca din Iclod în anul 1673. Pelerinajul este prilejuit de hramul de toamnă al lăcașului de cult, sărbătoarea Acoperământului Mai­cii Domnului, 29 septembrie - 5 octombrie.

Evenimentele liturgice prilejuite de sărbătoarea hramului, închinat Acoperământului Maicii Domnului, vor începe luni, 29 septembrie, de la ora 17:00, cu primirea icoanei de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, numită și „Maica Milelor, Dulcea Sărutare”. Cu acest prilej se va săvârși slujba Acatistului Maicii Domnului, urmată de slujba Vecerniei mari cu Litia.

„Anul acesta, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Înaltprea­sfințitului Părinte Mitropolit Andrei, va fi adusă în pelerinaj la biserica noastră icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Catedrala Mitro­politană din Cluj-Napoca. Această icoană mai este numită și sora icoanei de la Mănăstirea Nicula, deoarece a fost realizată de același pictor bisericesc, părintele Luca din Iclod, în anul 1673. Este o icoană deosebită atât prin vechimea ei, având mai bine de 350 de ani, dar și prin iconografia pe care o are, fiindcă o reprezintă pe Maica Domnului - «Dulcea Sărutare» sau Maica Domnului - «Eleusa», ce ne arată tandrețea Maicii Domnului către Fiul ei, Mântuitorul Hristos. Programul liturgic se va desfășura pe durata unei săptămâni, iar în ziua de 29 septembrie, seara, de la ora 17:00, îi invităm pe toți cre­dincioșii parohiei noastre, dar și pe ceilalți credincioși din București să fie alături de noi la acest moment de rugăciune față de Maica Domnului”, a spus părintele Alexandru Mortici, parohul Bisericii „Sfântul Ioan”-Moși din București.

De asemenea, credincioșii se pot închina și la părticele din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, ale Sfântului Mucenic Haralambie, precum și la o părticică din Lemnul Sfintei Cruci, aflate în patrimoniul Parohiei „Sfântul Ioan”-Moși.