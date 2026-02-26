Ierarhi și credincioși în rugăciune la Biserica „Sfântul Dumitru” din Bacău

Marți, 24 februarie 2026, seara, numeroși credincioși s‑au adunat în rugăciune de pocăință, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul la slujba Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

Glasurile celor aproape 1.000 de credincioși, uniți în rugăciune la ceas de seară, s‑au împletit cu cântările pline de sens și profunzime intonate de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

În încheierea slujbei, ierarhii Romanului și Bacăului au citit rugăciuni de dezlegare specifice perioadei Postului Mare.

La final, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a rostit un scurt cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre semnificațiile slujbei Canonului Sfântului Andrei Criteanul și a apreciat implicarea credincioșilor pe întreg parcursul slujbei.

În continuare, Preasfinția Sa a prezentat credincioșilor cea mai recentă producție a Corului „Diaconia”, un dispozitiv electronic pe care se regăsesc cântările din Canonul Sfântului Andrei Criteanul, în interpretarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim și a corului Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

În completarea celor spuse de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a adăugat: „Canonul cel Mare a fost numit de Olivier Clément, traducătorul său în limba franceză, Le Chant des Larmes - «Cântecul lacrimilor». Și, într‑adevăr, este un cântec al lacrimilor, al pocăinței, care mângâie sufletul și îl întărește pe drumul întoarcerii către Dumnezeu”.

În numele preoților și al credincioșilor Bisericii „Sfântul Dumitru”‑Narcisa, părintele paroh Ioan Pleșcău a mulțumit ierarhilor pentru prezență și și‑a exprimat bucuria de a‑i avea oricând alături în rugăciune.