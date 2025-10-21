Ierarhii arădeni au târnosit o nouă ctitorie

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, au săvârșit duminică, 19 octombrie, slujba de târnosire a noii biserici a Parohiei Vladimirescu 2 din Protoieria Arad, având hramul „Nașterea Maicii Domnului”.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat alături de cei doi ierarhi au făcut parte părinți consilieri de la Centrul eparhial, preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” și de la Seminarul Teologic din Arad, arhim. Elisei Nedescu, starețul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, părintele paroh Dacian Nan, precum și alți clerici.

În dimineața zilei de duminică, întâmpinarea ierarhilor în fața noii biserici s‑a făcut printr‑un cuvânt rostit de părintele Silviu Faur, consilier eparhial administrativ‑bisericesc, care a evidențiat bucuria credincioșilor acestei tinere parohii de a‑și vedea visul împlinit prin finalizarea construcției bisericii și prin sfințirea ei.

După oficierea slujbei de târnosire a fost săvârșită Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind oferite de corala Catedralei Arhiepiscopale din Arad. În cuvântul de învățătură rostit, chiriarhul locului le‑a vorbit credincioșilor prezenți despre Biserică drept instituție, sfânt lăcaș și obște în unitate, ea fiind „trupul tainic al Domnului, Capul ei, iar cei ce o alcătuiesc fiind membri în unitatea de credință. Ca membri ai Bisericii, preoții și credincioșii poartă semnul chemării de a fi asemenea cu Dumnezeu prin săvârșirea faptelor bune. Între acestea se numără și zidirea unui lăcaș de cult, dar și zidirea bisericii sufletești prin împlinirea permanentă a virtuților”.

La finalul slujbei, pentru întreaga strădanie arătată în lucrarea de zidire a bisericii parohiale, părintelui paroh Dacian Nan i‑a fost conferită Distincția eparhială „Crucea Sfântului Ierarh Sava Brancovici”. Aceeași distincție i‑a fost oferită și părintelui Viorel Nan, fost preot la Parohia Hălmagiu și tatăl părintelui Dacian.

La rândul său, părintele paroh a mulțumit ierarhilor pentru bucuria oferită comunității acestei parohii prin slujba de târnosire a noii biserici și a evidențiat câteva date relevante despre parohie și lăcașul de cult. Cuvinte de mulțumire au fost adresate și oficialităților locale și județene, prezente la eveniment, pentru aportul pe care l‑au avut la edificarea lăcașului de cult, precum și credincioșilor care s‑au străduit mult pentru finalizarea lucrărilor. Pentru implicarea lor substanțială, unii dintre aceștia au fost distinși cu diplome de ctitor, distincții eparhiale și diplome de mulțumire.

În conformitate cu tradiția bisericească, toți credincioșii prezenți s‑au închinat în Sfântul Altar, aducând slavă lui Dumnezeu pentru acest dar frumos din care se vor putea împărtăși de har și binecuvântare generații la rând, informează site‑ul arhiepiscopiaaradului.ro.