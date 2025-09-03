Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Știri Începutul anului bisericesc în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei

Începutul anului bisericesc în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei

Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 03 Septembrie 2025

Începutul noului an bisericesc a fost întâmpinat prin rugăciune luni, 1 septembrie, la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului eparhial din Buzău. În această zi, după săvârșirea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a oficiat slujba de Te Deum, înconjurat de un sobor de clerici.

Din soborul de slujitori care au înălţat rugăciuni de mulţumire pentru darurile revărsate de Dumnezeu asupra eparhiei în anul bisericesc ce s‑a încheiat au făcut parte părintele Dan Necula, consilier eparhial; părintele Vasile‑Alexandru Zotoiu, eclesiarhul catedralei; arhidiaconul Laurențiu Manea și diaconul Iulian Tache.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a reliefat însemnătatea deosebită a începutului anului bisericesc, moment în care creștinul este chemat să‑și încredințeze zilele și anii vieții proniei dumnezeiești. Înaltpreasfinţia Sa a evocat personalitatea Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul, pomenit la 1 septembrie, „un călugăr învățat din părțile Dobrogei, care a tradus numeroase opere patristice și a propus calendarul creștin, stabilind numărarea anilor de la Nașterea lui Hristos, după care ne orientăm și astăzi”.

Totodată, ierarhul a vorbit despre valoarea timpului ca dar al lui Dumnezeu, folosind imaginea sugestivă a „fluviului timpului, în care fiecare dintre noi este aruncat pentru o vreme, ca să‑și trăiască viața frumos, cu mintea ațintită spre cele de Sus”. „Timpul are importanță în măsura în care îl folosim pentru izbăvirea sufletului din robia păcatului și a morții”, îndemnând credincioșii să‑și orienteze viețuirea pământească spre dobândirea vieții veșnice.

La final, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a explicat semnificația Polihroniului, subliniind că urările rostite de diaconi sunt însoțite întotdeauna de rugăciune și exprimă dorința de a primi binecuvântarea lui Dumnezeu pentru „mulți ani de viață trăiți în demnitate și cu nădejdea mântuirii”.

Cântările liturgice au fost intonate de psalții Catedralei Voievodale.

 

Citeşte mai multe despre:   an bisericesc  -   IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
