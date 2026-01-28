Începutul „Anului Constantin Brâncuși” la Academia Română

Aula Academiei Române a devenit miercuri, 28 ianuarie, spațiul unei profunde reflecții asupra personalității și artei geniului brâncușian, găzduind Simpozionul „Când arta îmbrățișează medicina - Ecorșeul și lucrările de tinerețe ale lui Constantin Brâncuși”. Manifestarea a marcat deschiderea oficială a evenimentelor dedicate anului 2026 - „Anul Constantin Brâncuși”, în cadrul căruia se celebrează un secol și jumătate de la nașterea consacratului sculptor român.

Lucrările simpozionului au fost deschise de către acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care a evidențiat semnificația evenimentului și legăturile istorice ale sculptorului cu forul academic.

„Constantin Brâncuși a fost ales, post-mortem, membru al Academiei Române. În cazul sesiunii speciale de astăzi, care deschide în cadrul Academiei «Anul Brâncuși» - pentru că vor fi mai multe manifestări -, avem încă un motiv în plus pentru a-l sărbători la Academie: profesorul Dimitrie Gerota, cu care a colaborat în tinerețe, a fost membru corespondent al Academiei Române [...]. A vorbi astăzi despre Constantin Brâncuși înseamnă a vorbi despre cultura românească, despre moște­nirea din cultura românească și nu numai despre arta cultă, ci, în ­general, despre felul în care arta ­populară e sursă de inspirație pentru arta cultă, unde, de altfel, putem vorbi și în cazul lui George Enescu, și în cazul lui Eminescu și al tuturor creatorilor de mare anvergură”, a spus acad. Ioan-Aurel Pop.

Simpozionul a reunit perspective interdisciplinare valoroase, oferite de personalități marcante ale culturii și științei contemporane. Astfel, dr. Doina Lemny de la Muzeul Național de Artă Modernă - Centre Pompidou din Paris a explorat evoluția sculptorului de la crearea unei viori din scândurile unei cutii de transportat portocale la realizarea celebrului ecorșeu, în prezentarea intitulată „Brâncuși: de la acordurile viorii la armonia corpului uman”; prof. univ. dr. Cristian Velescu, de la Universitatea Națională de Arte din Bu­curești, a prezentat tema „Ecorșeul lui Brâncuși și cultura clasică: repercusiuni asupra stilisticii brân­cușiene”; Sever Voinescu, redactor-șef al Revistei „Dilema”, a susținut lucrarea „Brân­cuși - arta și mușchii”; lect. univ. dr. Elena Dumitrescu, de la Universitatea Națională de Arte din București, a susținut prelegerea „Ecorșeul Brâncuși - Gerota între creația artistică și rigoarea anatomică II”; prof. univ. dr. Andy Chirculescu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a prezentat auditoriului tema „Ecorșeul Gerota - Brâncuși și școala de anatomie de la București”; acad. Irinel Popescu, inițiatorul simpozionului, a încheiat seria cu prezentarea „Dimitrie Gerota - anatomist și chirurg de renume mondial, mecena și mentorul lui Brâncuși”.