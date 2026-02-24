Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Începutul Postului Mare la Catedrala Mitropolitană din Iași

Data: 24 Feb 2026
Data: 24 Feb 2026

La Catedrala Mitropolitană din Iași, în prima seară a Postului Mare, a fost citită prima parte a Canonului Mare, în cadrul slujbei Pavecerniței Mari, săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Evenimentul liturgic marchează începutul Postului Mare și a reunit numeroși credincioși veniți să participe la una dintre cele mai profunde rânduieli ale perioadei Triodului.

Numeroși credincioși au poposit luni seară, la Catedrala Mitropolitană din Iași, pentru câteva momente de tihnă duhovnicească, participând la slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost citită prima parte a Canonului Mare.

Cuvântul de învățătură a fost rostit la finalul slujbei de către părintele protopop Marius Daniel Profir, care a vorbit despre starea căzută a sufletului și despre etapele întoarcerii acestuia către Dumnezeu: „Sufletul și‑a uitat menirea sa, aceea de a fi în comuniune cu Dumnezeu, în legătură cu Dumnezeu, pentru că tot canonul din această seară ne aduce aminte despre starea căzută a sufletului, care, prin păcat, la ce a ajuns? Sufletul meu țărână s‑a făcut. Este o constatare dureroasă aceasta a omului care își vede propriile sale păcate și care dorește să se întoarcă la Dumnezeu, care constată starea de decădere în care a ajuns și dorește să se întoarcă la starea înaltă pe care a cunoscut‑o în preajma lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, avem trei etape ale întoarcerii sufletului către Dumnezeu, trei etape despre care am auzit în această seară. În primul rând, omul nu se mai îndreptățește pe sine înaintea lui Dumnezeu. Prima treaptă de la care pleacă omul căzut, omul păcătos, omul care se știe neputincios, omul care are o patimă care îl chinuie nu se mai îndreptățește pe sine înaintea lui Dumnezeu, ci se judecă pe sine, așa cum am văzut și am înțeles din citirea Canonului Mare, în această seară. A doua, tânguirea pentru păcat, părerea de rău pentru cele care au fost săvârșite, constatarea cu lacrimi a stării în care omul se găsește. Și apoi, următoarea treaptă înseamnă a cere ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să ne ridice din starea în care ne aflăm”.

 

