Înnoire la Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Slobozia

Data: 20 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit sâmbătă, 18 octombrie, la Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Slobozia, județul Ialomița, slujba de sfințire a veșmântului pictural și a lucrărilor exterioare ale sfântului lăcaș. Alături de ierarh au slujit părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial, preacucernici părinți consilieri și inspectori de la Centru eparhial, părintele Laurențiu Cioranu, protopop de Slobozia, preoți și arhidiaconi. Ierarhul, urmat de soborul de preoți și arhidiaconi, a înconjurat lăca­șul de cult, sfințind lucrările exterioare. A urmat sfințirea veșmântului pictural și a icoanelor catapetesmei.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul “Fidelis” al Catedralei Episcopale din Solobozia.

După slujba de sfințire, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în care a subliniat importanța înfrumusețării sfintelor biserici, ca expresie a credinței vii și a dragostei pentru Dumnezeu arătată prin jertfelnicie de cei care au ajutat ca sfântul lăcaș să ajungă să fie sfințit astăzi. În semn de recunoștință pentru sprijinul oferit în derularea lucrărilor, au fost acordate două distincții de vrednicie unor credincioși mireni, implicați activ în viața parohiei. Astfel, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a acordat „Crucea Sloboziei în grad de cruce aniversară” lui Carol Costandache, iar lui Sorin Oltenașu „Crucea Sloboziei în grad de cavaler”.

Evenimentul a adunat numeroși credincioși, autorități centrale, județene, locale și reprezentanți ai comunității, care s‑au rugat împreună și au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra parohiei. La sfârșitul slujbei, toți credin­cioșii au avut binecuvântarea de a trece prin Sfântul Altar, sărutând Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, aflate pe Sfânta Masă, conform site‑ului eparhiei, sfesc.ro.