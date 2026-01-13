Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Întâlnire cu clericii români din Piemont

Întâlnire cu clericii români din Piemont

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 13 Ianuarie 2026

În prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan s-a desfășurat luni, 12 ianuarie, cu sprijinul Parohiei ortodoxe române „Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie” din Aosta, prima adunare a clericilor din protopopiatele Piemonte I, II și III, pe anul acesta, la care au participat și alți oaspeți, se arată pe episcopia-italiei.it.

Cosmin Dumitrescu, consulul general al României la Torino, a subliniat potențialul semnificativ al comunității românești din Italia, arătând că acesta nu este încă exprimat la adevărata sa valoare, în ciuda resurselor umane, culturale și spirituale deosebite ale românilor din diaspora.

În continuare, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a rostit un cuvânt, punând accent pe importanța educației civice în rândul tuturor credincioșilor și subliniind faptul că aceasta trebuie să înceapă, în mod prioritar, cu tinerii. 

Întrunirea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a dialogat deschis cu preoții și preotesele din Piemont. Tema principală a discuțiilor a fost legată de familia creștină, educația copiilor și provocările cu care se confruntă familia românească în contextul diasporei.

Părinții protopopi Marius Floricu (Piemonte I) și Cătălin Zaharie (Piemonte II) au mulțumit tuturor celor prezenți și tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire de la Aosta.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Final de proiect filantropic în Arhiepiscopia Târgoviștei Știri
    Final de proiect filantropic în Arhiepiscopia Târgoviștei

    În Arhiepiscopia Târgo­viș­tei s-a încheiat sesiunea de fi­nan­țare a proiectelor social-filantropice derulate prin Fondul Pastoral Eparhial, desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târ­go­viștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

    13 Ian, 2026
  • Binecuvântare pentru credincioşii din Roşiori, Protopopiatul Satu Mare Știri
    Binecuvântare pentru credincioşii din Roşiori, Protopopiatul Satu Mare

    În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramure­șului și Sătmarului, s-a aflat în Parohia „Botezul Domnului” din localitatea Roșiori, Protopopiatul Satu Mare. Ierarhul a binecuvântat lumânărarul, a sfințit iconostasul, după care, în biserica parohială, a săvârșit Sfânta Liturghie, în prezenţa numeroșilor credincioși și a autorităților locale. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.

    13 Ian, 2026
  • Concert de colinde în orașul Leova Știri
    Concert de colinde în orașul Leova

    În seara zilei de 9 ianuarie 2026, în cea de-a treia zi a praznicului Nașterii Domnului după calendarul neîndreptat, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a participat la prima ediție a Concertului de colinde „Colindul Sfânt și Bun”, desfășurat în orașul Leova, în incinta Casei de Cultură „Petre și Ion-Aldea Teodorovici”, cu sprijinul Primăriei orașului Leova.

    13 Ian, 2026
TOP 6 Știri