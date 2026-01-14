Întâlnire de început de an la Centrul eparhial din Tulcea

La Centrul eparhial al Episcopiei Tulcii a avut loc marți, 13 ianuarie, o întâlnire prilejuită de debutul noului an calendaristic și de rememorarea temelor majore ale Anului omagial și comemorativ 2025. Un loc central al întâlnirii a fost rugăciunea de mulțumire și de binecuvântare a noului an, oficiată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

În cadrul evenimentului, Preasfințitul Părinte Episcop Visarion a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură și îndrumare pastorală, subliniind importanța aprofundării sensului Anului omagial și comemorativ 2026, atât din perspectivă teologică, cât și pastoral‑misionară. Ierarhul a evidențiat necesitatea ca roadele acestui an să fie valorificate în continuare în viața parohiilor, printr‑o slujire responsabilă, unitară și vie.

Întâlnirea a constituit un moment special de comuniune frățească, de dialog și reflecție comună, consolidând legătura dintre ierarh și cler, precum și sentimentul de unitate și responsabilitate în lucrarea pastorală desfășurată în cuprinsul Episcopiei Tulcii.