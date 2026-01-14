Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Întâlnire de început de an la Centrul eparhial din Tulcea

Întâlnire de început de an la Centrul eparhial din Tulcea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 14 Ianuarie 2026

La Centrul eparhial al Episcopiei Tulcii a avut loc marți, 13 ianuarie, o întâlnire prilejuită de debutul noului an calendaristic și de rememorarea temelor majore ale Anului omagial și comemorativ 2025. Un loc central al întâlnirii a fost rugăciunea de mulțumire și de binecuvântare a noului an, oficiată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

În cadrul evenimentului, Preasfințitul Părinte Episcop Visarion a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură și îndrumare pastorală, subliniind importanța aprofundării sensului Anului omagial și comemorativ 2026, atât din perspectivă teologică, cât și pastoral‑misionară. Ierarhul a evidențiat necesitatea ca roadele acestui an să fie valorificate în continuare în viața parohiilor, printr‑o slujire responsabilă, unitară și vie.

Întâlnirea a constituit un moment special de comuniune frățească, de dialog și reflecție comună, consolidând legătura dintre ierarh și cler, precum și sentimentul de unitate și responsabilitate în lucrarea pastorală desfășurată în cuprinsul Episcopiei Tulcii.

 

