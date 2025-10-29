Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Întâlnire de lucru pentru promovarea filantropiei la Chișinău

Întâlnire de lucru pentru promovarea filantropiei la Chișinău

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 29 Octombrie 2025

Joi, 23 octombrie 2025, echipa Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, coordonată de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, a avut, la Chișinău, o întâlnire de lucru și un schimb de experiență cu angajații Asociației „Diaconia”, a Mitropoliei Basarabiei, coordonată de președintele acesteia, Igor Belei.

Pe parcursul vizitei, a avut ocazia de a descoperi câteva dintre proiectele de suflet ale Diaconiei: Centrul maternal „În brațele mamei” - un loc de speranță și siguranță pentru femeile aflate în situații de risc. Aici, mamele și copiii lor primesc adăpost, consiliere și sprijin; Așezământul social „Sfântul Iosif cel Milostiv” - cantina socială, unde sunt oferite mese calde persoanelor vulnerabile; Centrul multifuncțional pentru copii și familie „Sfânta Ana” - centru de găzduire pentru refugiații ucraineni, unde familiile strămutate din calea războiului găsesc alinare, protecție și sprijin uman și spiritual; Banca de alimente „Diaconia” - un proiect de solidaritate prin care se colectează și se distribuie produse alimentare către familii, copii și vârstnici aflați în dificultate, implicând întreaga comunitate în fapta binelui.

„Cu o experiență de peste două decenii, «Diaconia» promovează solidaritatea, iubirea față de aproapele și implicarea comunitară, fiind un exemplu viu de slujire și dăruire creștină. Ne‑am întors acasă cu sufletul plin de recunoștință și inspirație, convinși că filantropia nu are hotare, iar împreună putem aduce mai multă lumină și speranță în viețile celor aflați în suferință. Mulțumim gazdelor noastre de la Asociația «Diaconia» pentru primirea caldă, deschiderea cu care ne‑au primit și pentru exemplul frumos de dăruire pe care îl oferă zi de zi”, a menționat inspectorul social Georgiana Popica.

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri