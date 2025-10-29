Întâlnire de lucru pentru promovarea filantropiei la Chișinău

Data: 29 Octombrie 2025

Joi, 23 octombrie 2025, echipa Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, coordonată de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, a avut, la Chișinău, o întâlnire de lucru și un schimb de experiență cu angajații Asociației „Diaconia”, a Mitropoliei Basarabiei, coordonată de președintele acesteia, Igor Belei.

Pe parcursul vizitei, a avut ocazia de a descoperi câteva dintre proiectele de suflet ale Diaconiei: Centrul maternal „În brațele mamei” - un loc de speranță și siguranță pentru femeile aflate în situații de risc. Aici, mamele și copiii lor primesc adăpost, consiliere și sprijin; Așezământul social „Sfântul Iosif cel Milostiv” - cantina socială, unde sunt oferite mese calde persoanelor vulnerabile; Centrul multifuncțional pentru copii și familie „Sfânta Ana” - centru de găzduire pentru refugiații ucraineni, unde familiile strămutate din calea războiului găsesc alinare, protecție și sprijin uman și spiritual; Banca de alimente „Diaconia” - un proiect de solidaritate prin care se colectează și se distribuie produse alimentare către familii, copii și vârstnici aflați în dificultate, implicând întreaga comunitate în fapta binelui.

„Cu o experiență de peste două decenii, «Diaconia» promovează solidaritatea, iubirea față de aproapele și implicarea comunitară, fiind un exemplu viu de slujire și dăruire creștină. Ne‑am întors acasă cu sufletul plin de recunoștință și inspirație, convinși că filantropia nu are hotare, iar împreună putem aduce mai multă lumină și speranță în viețile celor aflați în suferință. Mulțumim gazdelor noastre de la Asociația «Diaconia» pentru primirea caldă, deschiderea cu care ne‑au primit și pentru exemplul frumos de dăruire pe care îl oferă zi de zi”, a menționat inspectorul social Georgiana Popica.