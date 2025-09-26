Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Întâlnirea de lucru semestrială a profesorilor de religie din județul Hunedoara

Un articol de: Pr. Radu Trifon - 26 Septembrie 2025

În Sala „Europa” a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Hunedoara a avut loc miercuri, 24 septembrie, întâlnirea de lucru semestrială a profesorilor de religie din județul Hunedoara, în prezența Preasfințitului Părinte Gherontie, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Ierarhul i‑a îndemnat pe cei prezenţi să intensifice relația cu elevii și cu familiile acestora, dar și cu preoții care păstoresc aceste familii, mai ales acolo unde se identifică probleme de relaționare sau probleme sociale, în vederea unei bune colaborări spre folosul celor tineri. Preasfinția Sa le‑a oferit în dar tuturor volumul „Între iadul deznădejdii și raiul smereniei” al Sfântului Cuvios Siluan Athonitul, pomenit în această zi.

Corina Ilieș, inspector eparhial pentru învățământul preuniversitar, a prezentat noul Regulament pentru profesorii de religie şi personalul didactic din învăţământul confesional, inclusiv teologic ortodox preuniversitar, document elaborat de Sectorul învățământ al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Pr. Gabriel Basa, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul IJS Hunedoara, a făcut precizările necesare în vederea bunei desfășurări a activității didactice în anul școlar 2025‑2026. 

 

