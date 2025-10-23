Întâlnirea „Obștii rugătoare a Sălajului «Sfânta Anastasia Șaguna»” la Mănăstirea Bobota

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s‑a întâlnit, pe 18 octombrie, cu membrii grupului de rugăciune „Obștea rugătoare a Sălajului «Sfânta Anastasia Șaguna»” la Mănăstirea Bobota, din eparhia sălăjeană. Întâlnirea s‑a desfășurat în biserica așezământului monahal, cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, și a început cu o rugăciune de mulțumire și binecuvântare a participanților prezenți, săvârşită de ierarh, care a rostit un cuvânt de învățătură despre sensul rugăciunii ca lucrare tainică a iubirii, despre valoarea Psaltirii ca școală a inimii și despre puterea rugăciunii făcute împreună.

Preasfințitul Părinte Benedict a subliniat că răsplata ascunsă a rugăciunii, care nu caută laudă omenească, se împlinește tainic, în adâncul inimii: „Răsplata pentru rugăciune nu este una vizibilă; ea este în ascuns, în inimă. Rugăciunea susține Liturghia, iar Liturghia întărește rugăciunea. Să ne rugăm, să ne spovedim și să ne împărtășim des - aceasta este respirația vie a sufletului creștin. Când trăim intens aceste două realități, Hristos este prezent permanent în viața noastră”.

Părintele exarh Mina Pletosu, starețul Mănăstirii Bobota și îndrumătorul duhovnicesc al grupului, a mulțumit ierarhului, amintind că „obștea rugătoare” își propune să mențină vie flacăra credinței și a comuniunii prin citirea zilnică a Psaltirii.

Formată din aproximativ 500 de persoane din eparhie, împărțite în grupuri de câte 25, „Obștea rugătoare a Sălajului «Sfânta Anastasia Șaguna»” se roagă zilnic prin citirea Psaltirii în întregime, fiecare participant având rânduită câte o catismă, astfel încât, în fiecare zi, se împlinesc 25 de Psaltiri pentru credincioși, pentru toți cei aflați în suferință, dar și pentru întreaga lume.

Grupul poartă numele „Sfânta Anastasia Șaguna”, în cinstea mamei Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 1 iulie 2025. Sfânta Anastasia Șaguna (1785-1836) s‑a remarcat prin statornicia în credința ortodoxă, prin viața ei de rugăciune și prin grija de a‑și crește copiii în duhul Bisericii, în pofida greutăților vremii. Data prăznuirii sale a fost rânduită la 1 decembrie.