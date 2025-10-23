Întâlnirea Societății Bibliștilor Ortodocși Români la Mănăstirea Nușeni

Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie” de la Nușeni, județul Bistrița‑Năsăud, a găzduit, în perioada 20-21 octombrie, întâlnirea anuală a Societății Bibliștilor Ortodocși Români (SBOR). Tema întâlnirii din acest an a fost „Fundamentele biblice ale mărturiei creștine”.

Participanții au primit marţi, 21 octombrie, vizita și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei care a rostit un cuvânt de învățătură despre rolul Scripturii în viața fiecărui creștin, subliniind necesitatea citirii, înțelegerii și trăirii învățăturilor biblice, pornind de la îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos: „Cercetaţi scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine” (Ioan 5, 39). Ierarhul a apreciat preocupările membrilor SBOR și i‑a felicitat pentru inițiativa și organizarea unor evenimente care contribuie la întărirea credinței și la aprofundarea cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu.

La deschiderea oficială a întâlnirii, de luni, 20 octombrie, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de un Te Deum, în prezența membrilor SBOR, a obștii mănăstirii și a unui număr semnificativ de credincioși.

Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, în calitate de președinte al SBOR, a rostit un cuvânt de bun‑venit adresat invitaților și i‑a mulțumit arhim. Paisie Iloaie, starețul Mănăstirii Nușeni, pentru ospitalitate.

În cadrul primei sesiuni, deschisă publicului larg, pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, a prezentat lucrarea „Mărturie și ucenicie în porunca postpascală «Mergând, învățați toate neamurile…» (Mt. 28, 19‑20)”, iar pr. prof. univ. dr. Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, a vorbit despre modul în care este receptată Sfânta Scriptură de către părinții duhovnicești contemporani. Prelegerile celor doi profesori, specializați în studiul Noului Testament, au fost urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu referire la cele discutate.

Pe parcursul celor două zile de lucru, specialiștii în studiul biblic de la facultățile de teologie din țară au participat la ședințe de lucru, au prezentat referate şi au luat parte la programul liturgic al mănăstirii, potrivit diac. lect. univ. dr. Stelian Pașca‑Tușa, de la Catedra de Vechiul Testament a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca.

Dintre cei care au mai susținut referate, amintim: pr. lect. univ. dr. Ion Reșceanu - „Metamorfoza hermeneuticii creștine în fața puterii imperiale: o lectură tipologică a epocii constantiniene”; lect. univ. dr. Octavian Gordon - „Μαρτυρία și ἐξομολόγησις în Psaltire: perspective patristice”; și conf. univ. dr. Alexandru Mihăilă - „Exegeza unor pasaje din Psalmi în controversa ariană”.

În cadrul întâlnirii SBOR a fost vernisată o expoziție fotodocumentară dedicată Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, cuprinzând fotografii și documente din viața și activitatea părintelui martir, care a activat ca profesor de studii biblice în cadrul Academiei Teologice din Cluj. Expoziția a fost realizată de pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca și autorul volumului biografic „Părintele Liviu Galaction Munteanu. O biografie documentară”.

Printre cărţile prezentate cu această ocazie a fost şi Psaltirea Vatopedină - ediția Mănăstirii Vatoped 2025, realizată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Volumul bilingv (limba greacă originală și traducere nouă în limba română) este rodul unei conlucrări exemplare între părinții de la Mănăstirea Vatoped și un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, coordonat de pr. prof. Constantin Coman.