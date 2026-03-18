Seară de reflecție și credință în memoria părintelui Nicolae Steinhardt

La Centrul metropolitan de educație și cultură „Ioan I. Dalles” din Capitală au avut loc marți, 17 martie, lansarea oficială și prima audiție publică integrală a spectacolului radiofonic „Jurnalul fericirii”, adaptare după opera literară cu același titlu, semnată de părintele Nicolae Steinhardt.

Evenimentul s‑a bucurat de prezența unui public numeros și divers, reunind profesori, scriitori, părinți și copii, dornici să redescopere, prin intermediul artei sonore, profunzimea mărturiei duhovnicești a autorului. La eveniment a participat și părintele arhimandrit Macarie Motogna, starețul Mănăstirii „Sfânta Ana” - Rohia și exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Cei prezenți au avut prilejul să asculte fragmente din viața și trăirea părintelui Nicolae Steinhardt, redate cu sensibilitate în această producție radiofonică, care a evidențiat emoția convertirii, lumina credinței și apropierea de Dumnezeu. Părintele dr. Mihail Milea, slujitor la Catedrala „Sfântul Sava” din Buzău, a evidențiat personalitatea părintelui Nicolae Steinhardt, remarcând nu doar înțelepciunea și cultura sa vastă, ci și smerenia, rugăciunea neîncetată și capacitatea de a insufla celor din jur curajul credinței.

„Eram elev seminarist în anul 1977 și am plecat de la Buzău în Maramureș, la Rohia, iar atunci l‑am întâlnit pentru prima dată pe părintele Nicolae Steinhardt, un om minunat de la care am învățat tot ceea ce sunt astăzi. Era un bun profesor. Ne ținea cursuri, nouă, studenților care eram la Rohia. Era un om căruia îi plăcea foarte mult cultura, era smerit, un rugător desăvârșit și, având încredere în mine, mi‑a încredințat și «Jurnalul fericirii», pe care l‑am păstrat timp de șapte ani, înainte de evenimentele din anul 1989, când l‑am predat poetului Ioan Alexandru, care îl cunoștea foarte bine, pentru a fi publicat. Părintele Nicolae Steinhardt a venit și la noi la facultate, când eram studenți, în 1984, unde a ținut un curs despre importanța literaturii pentru noi. Este binevenită această activitate în memoria lui, fiind un adevărat sfânt care L‑a mărturisit pe Hristos în temnițele comuniste”, a spus părintele Mihail Milea.

De asemenea, părintele arhimandrit Macarie Motogna a subliniat importanța păstrării vie a tradiției duhovnicești și culturale lăsate de părintele Nicolae Steinhardt, amintind că viața și opera sa reprezintă un model de credință, smerenie și iubire pentru Dumnezeu și aproapele.

„Ne bucurăm de această inițiativă a Liceului «Nicolae Steinhardt» din București de a organiza acest eveniment. În urmă cu trei ani a luat ființă acest liceu, care beneficiază de un colectiv didactic deosebit, iar inițiativa de a pune în scenă «Jurnalul fericirii», opera de căpătâi a părintelui Nicolae Steinhardt, este un exemplu remarcabil de promovare a culturii și spiritualității. Luna martie are o semnificație deosebită în memoria părintelui Nicolae, fiindcă pe 15 martie s‑au împlinit 66 de ani de la botezul său în celula de la Jilava, iar pe 30 martie se marchează ziua trecerii sale la Domnul. Prin punerea în scenă a operei «Jurnalul fericirii», aceasta capătă o dimensiune nouă, accesibilă tinerilor, copiilor și tuturor categoriilor de vârstă. Opera sa a fost tradusă în nouă limbi străine și lansată în orașe precum New York și Washington, iar această adaptare contribuie la cunoașterea și aprecierea tot mai largă a personalității părintelui. Părintele Nicolae Steinhardt rămâne un exemplu de smerenie și dăruire, a cărui viață și operă inspiră iubire pentru Hristos și curaj în mărturisirea credinței”, a spus părintele arhimandrit.