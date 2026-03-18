Hirotonie la Catedrala Episcopală din Huși

În după‑amiaza zilei de luni, 16 martie, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a săvârșit, la Catedrala Episcopală din Huși, Liturghia Darurilor înainte sfințite.

Din soborul slujitorilor a făcut parte și părintele secretar eparhial Alexandru Bahnar.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a amintit de nevoințele specifice perioadei Postului Mare: „Eu cred că am pierdut din vedere dimensiunea duhovnicească a postului. Ne gândim doar că ne abținem, că facem un efort de a nu mânca hrană de origine animală, neglijând faptul că înfrânarea în sine este cea care ne sfințește, adică îi conferim postului o dimensiune sacră, și nu e o pură dietă alimentară, ci însoțim starea noastră de postire cu rugăciunea, cu gândul la Hristos, cu fapte bune, cu participarea intensă la sfintele slujbe în această perioadă. Este ceva similar cu faptul că noi ne diferențiem de animale prin aceea că, înainte de a ne așeza la masă, ne rugăm și binecuvântăm sau facem semnul crucii asupra mâncării, iar aceasta, odată binecuvântată, capătă o valoare spirituală pentru noi. Nu este numai hrana care ne întreține biologic, ci o gândim și ca pe darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Din păcate, nu realizăm că este un dar să putem înghiți, să putem mesteca și să avem un stomac care să digere hrana pe care o consumăm. O facem atât de natural și fără nici un fel de recunoștință. Exact ca faptul de a respira. Realizăm cât de important este să putem inspira și expira când avem probleme de sănătate, când simțim că ne sufocăm și că viața ne este pusă în pericol. În acele momente înțelegem ce dar este să putem respira, să putem gândi limpede, să ne putem bucura de hrana dată de Dumnezeu, conferindu‑le acestora, în primul rând, o dimensiune spirituală”.

În cadrul slujbei, Părintele Episcop Ignatie l‑a hirotonit întru ierodiacon pe monahul Agapie Dumitrescu, din cadrul obștii Mănăstirii Bujoreni.